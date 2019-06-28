【半年結】表列７月份重要政經事項

《經濟通通訊社２８日專訊》表列７月份重要政經事項：



地區 重要事項╱數據公佈

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香港

１日 －特區成立紀念日假期休市

－滬深港通南向休市

－零售銷售值 （５月）

４日 －日經香港ＰＭＩ （６月）

１１日 －行政長官答問會

１８日 －失業率 （６月）

１９日 －啟德第４Ａ區１號地盤截標

２２日 －綜合ＣＰＩ （６月）

２５日 －進出口數據 （６月）

３１日 －ＧＤＰ （第２季預測值）



中國

１日 －滬深股通北向休市

－財新中國製造業採購經理指數 （６月）

３日 －財新中國綜合採購經理 （６月）

－財新中國服務業採購經理 （６月）

７日 －外匯存底 （６月）

１０日 －ＣＰＩ （６月）

－ＰＰＩ （６月）

１２日 －進出口數據 （６月）

１５日 －工業生產 （６月）

－零售銷售 （６月）

－ＧＤＰ （第２季度）

２７日 －工業利潤 （７月）

３１日 －製造業ＰＭＩ （７月）

－非製造業ＰＭＩ （７月）





外圍

１日 －歐元區失業率 （５月）

－美國ＩＳＭ製造業指數 （６月）

－美國ＩＳＭ就業 （６月）

－油組成員開會

２日 －歐元區ＰＰＩ （５月）

－油組及非油組成員國部長級會議

３日 －美國ＩＳＭ非製造業指數 （６月）

－美國耐久財訂單 （５月終值）

４日 －美國獨立日假期休市

５日 －美國失業率及非農就業數據 （６月）

１０日 －加拿大央行議息

１１日 －美國ＣＰＩ （６月）

１２日 －美國ＰＰＩ （６月）

１５日 －日本海之日假期休市

１６日 －美國進出口數據 （６月）

１７日 －歐元區核心ＣＰＩ （６月終值）

２３日 －歐元區消費者信心指數 （７月預測值）

２５日 －美國耐久財訂單 （６月終值）

－歐洲央行議息

２６日 －美國ＧＤＰ （第２季預測值）

２９至３０日 －日本央行一連兩日議息

３０日 －美國ＰＣＥ平減指數 （６月）

３０至３１日 －儲局議息，香港時間８月１日凌晨公布結果

３１日 －歐元區失業率 （６月）

－歐元區ＧＰＤ （第２季預測值）

－歐元區核心ＣＰＩ （７月預測值）

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（ｊｔ）

