港股窄幅高開１１點報２８６３２，國指升１５點報１０９１２

《經濟通通訊社２８日專訊》Ｇ２０國峰會舉行，港股今早表現靠穩，有指中美雙方在峰會

前進行休戰，但投資者表現持觀望態度，早前急跌數日的內銀有撈底跡象，建行

（００９３９）、招行（０３９６８）輕微高開，本地地產股亦有追捧，長實（０１１３３）、

新地（０００１６）見有資金流入。恆生指數今早開報２８６３２點，升１１點或升

０﹒０４％，主板成交１９﹒３２億元。國企指數開報１０９１２點，升１５點或０﹒１４％。

重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報６５﹒０５元；港交所（００３８８）無升跌

，報２７７元；騰訊（００７００）升０﹒０６％，報３５３元；中移動（００９４１）跌０﹒

１４％，報７１﹒３元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒２４％，報８４元。



恆指十隻升跌幅顯著股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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恆安國際（０１０４４） ５７﹒８０元 升０﹒９６％

中國平安（０２３１８） ９４﹒９０元 升０﹒９０％

中信股份（００２６７） １１﹒３８元 升０﹒７１％

舜宇光學（０２３８２） ８１﹒８５元 升０﹒６８％

銀河娛樂（０００２７） ５２﹒７０元 升０﹒６７％



申洲國際（０２３１３） １０５﹒５０元 跌１﹒０３％

中國旺旺（００１５１） ６﹒５０元 跌０﹒９１％

長和 （００００１） ７７﹒５０元 跌０﹒９０％

中海油 （００８８３） １３﹒３６元 跌０﹒７４％

中石油 （００８５７） ４﹒３２元 跌０﹒６９％

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