《盤後部署》習特會若有實質進展，港股望形成黃金交叉挑戰二萬九

《經濟通通訊社２８日專訊》市場對「習特會」有確實結果前保持觀望態度，隔晚美國三大

指數個別發展。其中道指受波音股價下跌影響，走低１０點，報２６５２６點；標指收升１１點

，報２９２４點，納指收漲５７點，報７９６７點。

港股回吐昨日（２７日）升幅，今早高開１１點報２８６３２已為全日高位，其後在Ａ股拖

累下，港股由升轉跌，先穿百天線（約２８５７９），其後最多跌過２０４點，最終恆指全日收

報２８５４２，跌７８點或０﹒２８％，全日成交７１７﹒８３億，較上日減少

８﹒５％。國企指數收報１０８８１，跌１５點或０﹒１４％。

Ａ股市場同樣受壓，上證綜指報２９７８，跌１７點或跌０﹒６０％，全日成交

１８３６﹒４２億元人民幣。滬指本月累升２﹒８％止兩連跌，上半年漲１９﹒５０％。



＊美匯指數回軟，惟美元貿易加權指數表現強勢＊



「習特會」鐵定於明日舉行，早前中方就美方要求恢復貿易談判，開出三大條件。當中包括

解除對中國電訊設備商華為的禁令。惟據路透引述美國高級官員報道，美方認為中方在過去數十

年在貿易及監管上均有不足，無意解除相關禁令。

另外，美國總統特朗普近日多次就各國匯率問題連番發炮，料美元兌各國匯率會成為Ｇ２０

峰會議題。美元指數近日回軟，昨日收報９６﹒２３，惟以２６個主要與美國有貿易關係，作一

籠子參考的美元貿易加權指數（Ｔｒａｄｅ Ｗｅｉｇｈｔｅｄ ＵＳ Ｄｏｌｌａｒ

Ｉｎｄｅｘ）走勢仍然強勢，以最新在上周三（１９日）的資料顯示，報１２８﹒６８，較

２００２年高位１２９﹒８４相差不遠。早前《彭博》引述華爾街多間大行預測，美國政府可能

在將來採取措施讓美元下跌，屆時可能反過來驅動資金進一步流入非美發達經濟體和新興市場，

短期可能利好非美元市場。



＊習特會若不歡而散，港股或需補回月中上升裂口＊



美元回軟，但市場對環球經濟前景仍未樂觀，由於市場早前憧憬聯儲局減息而炒上的金價，

近日表現反覆，今早一度跌穿１４００美元關口，低見１３９８﹒７７美元，惟之後止跌回升，

高見１４２４﹒７２美元，反映市場避險情緒仍然高漲。不過，市場現時聚焦Ｇ２０峰會的發展

，現時市場普遍認為「習特會」的結果不會以「反枱」收場，亦預期美國會推遲對剩餘中國輸美

產品加徵關稅，貿易談判也將重啟。

因此，預料Ｇ２０峰會後，人民幣會溫和走高，執筆時離岸人民幣兌一美元報６﹒８６３，

主要在６﹒８５至６﹒８６間上下波動。技術指標方面，恆指１４天ＲＳＩ報５９﹒６８２屬合

理水平，港股本月已累漲逾１５００點。然而，若周末「習特會」成果與市場預期大致相同，中

美兩國於未來６個月進行談判，即反映兩國貿易爭端明顯舒緩，十天線（２８２０３）或有機會

升破５０天線（２８３１９）形成黃金交叉，港股有望再下一城突破二萬九。相反，若「習特會

」不歡而散，港股則有可能回補本月１９日的上升裂口（２４４９９至２８２０２）。

（ｓｃ）

