《台股攻略－馮偉明》市場觀望Ｇ２０峰會結果，台股今日微跌

《台股攻略》台股今日（２８日）開市後即走低，跌４３﹒０７點，收報１０７３０﹒８３

點，成交額為新台幣８９２﹒９１億元。

電子權值股今日普遍走弱，大立光跌約０﹒７％，台積電亦小跌，股價在５日線及月線附近

來回測試。電子三大指標股中，僅鴻海逆勢抗跌，漲幅在０﹒５％以內。金融股方面，中壽、台

新金、兆豐金及新光金等逆勢收高。在台北擴大舉行的「亞洲生技大會」等利多加持下，生技股

乘勢崛起，羅麗芬－ＫＹ與慈濟醫院攜手進軍細胞療法，股價放量上攻，麗豐－ＫＹ、中化生、

國光及訊聯等皆有３％以上的升幅，浩鼎加速新藥臨床、啟動國際授權，股價今日衝波段新高。

Ｇ２０特習會即將登場，全球高度關注，談判結果將牽動全球的下半年經濟。若中美貿易戰

未如市場預期降溫，則低點不排除能觸及９８００點再反彈，投資者現階段布局可以留意跌深的

華為供應鏈以及高股息率概念股。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

