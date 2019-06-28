《談國論企－黎偉成》電力５月份緩產因氣溫不太高

《談國論企》中國的電力生產於２０１９年５月份的同比及環比增長皆放緩，顯然受到全國

平均氣溫未如上年同期偏高之困。再從原煤於是月份生產加快，進口增長，估計會是受惠於工商

業尚保穩產所致，我對中國實體經濟可保穩中有進發展感到信心。



＊今年未復去年氣溫偏高但潔淨電產普增＊



來自中國國家統計局所發布的《２０１９年５月份能源生產情況》資料，可見電、煤的生產

仍保持相對穩定增長的態勢，要先談的是（甲）電力生產，全國發電量於２０１９年５月份達

５５８９億千瓦時，同比僅增長０﹒２％，相對於２０１８年同期５４４３﹒３億千瓦時所增的

９﹒８％少增凡９﹒６個百分點之普，此乃受到（Ｉ）兩年的氣溫變化有十分重大的差異的影響

，即：全國平均氣溫於２０１８年５月份較常年同期偏高０﹒８％，其中廣東、湖南、江西、浙

江的氣溫為自１９６１年以來之最高溫度；（ＩＩ）工業用電需求亦增加，與特朗普未正式對華

單邊採取加徵關稅劣行有關。

正正因為有特殊和重大的氣候變化差異，故電力生產於２０１９年５月份的（ＩＩＩ）環比

和前５個月累計之數，該是不太重要的「比較」，包括減少３﹒１個百分點，與２０１８年同期

上升２﹒９個百分點；以及電產於１－５月份累計２﹒５萬億千瓦時的同比３﹒３％，較上年同

期少增５﹒２個百分點。

再看各種不同資源的產電於２０１９年５月份的情況，最惹人注目的當然是（ｉ）火電產量

同比減少４﹒９％，而２０１８年同期則大幅增長１０﹒３％，相信受到國家的力促潔淨能源政

策的影響，此可於其他非火電生產普有較快增長印所言非虛。

尤其是（ｉｉ）水電生產於２０１９年５月份同比增長１０﹒８％，較２０１８年同期所增

的６﹒９％多增３﹒９個百分點；（ｉｉｉ）核電增產１５﹒４％，略高於上年同期的

１５﹒１％升幅；（ｉｖ）風電增產１９﹒４％，更遠高於２０１８年５月份所增的６﹒７％，

和（ｖ）太陽能電產上升１５﹒５％，則較上年同期所增的１４﹒８％多增０﹒７個百分點。



＊原煤增產進口激增顯工商業保持穩快增長＊



再看（乙）原煤，（一）生產於２０１９年５月份達３﹒１億噸，同比增長持平於上年的３

﹒５％，但較對上一個月的４月的升幅多增凡３﹒４個百分點之普，更使煤產於１－５月份累計

１４﹒２億噸的同比回復增長至０﹒９％。此顯工商業保持穩快增長之態。

（二）進口於５月份達２７４７萬噸的同比增長２３％，而上年同期２，２３３萬噸僅升０

﹒６％，遂使１－５月份累計進口１﹒２７３９億噸的同比提升至５﹒６％。

需要指出的，是（三）煤價回落，仍使煤產提升，顯然受惠於工商業需求仍殷，因奏皇島

的煤炭綜合交易價於２０１９年５月３１日全面下調：（１）５５００大卡每噸價持平於上年的

５８８元；但（２）５０００大卡每噸價５１５元同比跌５﹒８５％，和（３）４５００大卡每

噸價４５９元的跌幅更高達１８﹒６９％。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

