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即市新聞

28/06/2019 09:39

《中資異動》傳美國無意解除華為禁令，５Ｇ股偏軟，中興跌近２％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》５Ｇ概念股走勢偏軟，其中，中興（００７６３）跌幅較大，
過去兩日累升７﹒４％後，現回吐１﹒９５％，報２２﹒６５元，盤中低見２２﹒６元，暫成交
達９５萬股，涉資２１８１萬元。
　　Ａ股（深：００００６３）現價３２﹒５９元人民幣，跌０﹒６７％。現價Ａ股對Ｈ股呈溢
價６３﹒４５％。
　　習特會將於明日（２９日）舉行，早前有消息指中方向美方提出三大要大要求，以作為美方
希望恢復貿易談判的前設條件，當中包括解除對中國電訊設備商華為的禁令。惟據路透引述美國
高級官員報道，美方認為中方在過去數十年在貿易及監管上均有不足，無意解除相關禁令。
　　現時，恆生指數報２８５１３，跌１０８點或跌０﹒３８％，主板成交４９﹒１１億元。國
企指數報１０８７２，跌０﹒２３％或跌２４點。
　　上證綜合指數報２９８６，跌１０點或跌０﹒３６％，暫成交１６１﹒７６億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中通服務　　（００５５２）　　　６﹒１７０元　　　跌１﹒１２％
　　南京熊貓電子（００５５３）　　　２﹒７２０元　　　無升跌
　　中國鐵塔　　（００７８８）　　　２﹒０５０元　　　跌１﹒４４％
　　昂納科技　　（００８７７）　　　４﹒３５０元　　　跌０﹒２３％
　　摩比發展　　（００９４７）　　　１﹒０５０元　　　無升跌
　　
　　聯想集團　　（００９９２）　　　６﹒０７０元　　　升０﹒５０％
　　協同通信　　（０１６１３）　　　０﹒０７２元　　　無升跌
　　南方通信　　（０１６１７）　　　４﹒７５０元　　　升０﹒８５％
　　普天通信　　（０１７２０）　　　２﹒２９０元　　　無升跌
　　晨訊科技　　（０２０００）　　　０﹒３１５元　　　無升跌
　　
　　京信通信　　（０２３４２）　　　１﹒７６０元　　　跌１﹒６８％
　　維太移動　　（０６１３３）　　　０﹒６５０元　　　升３﹒１７％
　　中國優通　　（０６１６８）　　　０﹒７１０元　　　無升跌
　　長飛光纖光纜（０６８６９）　　１５﹒８８０元　　　跌０﹒６３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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