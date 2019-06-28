《異動股》利豐（４９４）復牌飆逾一成三，物流業務獲淡馬錫增資

《經濟通通訊社２８日專訊》利豐（００４９４）午後復牌，現逆市飆１３﹒１１％，報１

﹒３８元，收復百天線（１﹒２８９元）；成交約２２０６萬股，涉資２８８９萬元。

利豐公布，上日公司及全資附屬利豐物流，與淡馬錫間接全資附屬Ｄａｈｌｉａ

Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｐｔｅ﹒訂立認購協議， Ｄａｈｌｉａ將以現金代價３億美元，認

購相當於利豐物流約２１﹒７％的股權。

公司指出，考慮到現時市況和地緣政治的不明朗因素，公司在繼續就分拆上市作預備工作時

，同時一直評估此項為利豐物流集資的舉措。

利豐物流為泛亞物流服務供應商，服務地區側重以消費主導的增長市場。

現時，恆生指數報２８４４９，下跌１７１點或下跌０﹒６０％，主板成交３５９﹒５１億

元。國企指數報１０８４３，下跌５３點或下跌０﹒４９％。

上證綜指報２９６８，下跌２８點或下跌０﹒９４％，成交１１３０﹒８３億元人民幣。

深成指報９１４９，下跌９０點或下跌０﹒９８％，成交１４９４﹒４１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

利標品牌（００７８７） ０﹒７２元 上升２﹒８６％

利亞零售（００８３１） ３﹒７８元 上升１﹒０７％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｔｔ）

