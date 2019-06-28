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即市新聞

28/06/2019 13:01

《異動股》利豐（４９４）復牌飆逾一成三，物流業務獲淡馬錫增資

　　《經濟通通訊社２８日專訊》利豐（００４９４）午後復牌，現逆市飆１３﹒１１％，報１
﹒３８元，收復百天線（１﹒２８９元）；成交約２２０６萬股，涉資２８８９萬元。
　　利豐公布，上日公司及全資附屬利豐物流，與淡馬錫間接全資附屬Ｄａｈｌｉａ　
Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ　Ｐｔｅ﹒訂立認購協議，　Ｄａｈｌｉａ將以現金代價３億美元，認
購相當於利豐物流約２１﹒７％的股權。
　　公司指出，考慮到現時市況和地緣政治的不明朗因素，公司在繼續就分拆上市作預備工作時
，同時一直評估此項為利豐物流集資的舉措。
　　利豐物流為泛亞物流服務供應商，服務地區側重以消費主導的增長市場。　　
　　現時，恆生指數報２８４４９，下跌１７１點或下跌０﹒６０％，主板成交３５９﹒５１億
元。國企指數報１０８４３，下跌５３點或下跌０﹒４９％。
　　上證綜指報２９６８，下跌２８點或下跌０﹒９４％，成交１１３０﹒８３億元人民幣。
　　深成指報９１４９，下跌９０點或下跌０﹒９８％，成交１４９４﹒４１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　利標品牌（００７８７）　　　０﹒７２元　　　上升２﹒８６％
　　利亞零售（００８３１）　　　３﹒７８元　　　上升１﹒０７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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