《異動股》利豐（４９４）復牌飆逾一成三，物流業務獲淡馬錫增資

《經濟通通訊社２８日專訊》利豐（００４９４）午後復牌，現逆市飆１３﹒１１％，報１
﹒３８元，收復百天線（１﹒２８９元）；成交約２２０６萬股，涉資２８８９萬元。
利豐公布，上日公司及全資附屬利豐物流，與淡馬錫間接全資附屬Ｄａｈｌｉａ
Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｐｔｅ﹒訂立認購協議， Ｄａｈｌｉａ將以現金代價３億美元，認
購相當於利豐物流約２１﹒７％的股權。
公司指出，考慮到現時市況和地緣政治的不明朗因素，公司在繼續就分拆上市作預備工作時
，同時一直評估此項為利豐物流集資的舉措。
利豐物流為泛亞物流服務供應商，服務地區側重以消費主導的增長市場。
現時，恆生指數報２８４４９，下跌１７１點或下跌０﹒６０％，主板成交３５９﹒５１億
元。國企指數報１０８４３，下跌５３點或下跌０﹒４９％。
上證綜指報２９６８，下跌２８點或下跌０﹒９４％，成交１１３０﹒８３億元人民幣。
深成指報９１４９，下跌９０點或下跌０﹒９８％，成交１４９４﹒４１億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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利標品牌（００７８７） ０﹒７２元 上升２﹒８６％
利亞零售（００８３１） ３﹒７８元 上升１﹒０７％
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