【駐京專電】中證協：對馬軍採自律措施，註銷證券分析師執業證書

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中證協發布對馬軍採取自律措施的決定。

在新財富最佳分析師投票啟動前的２０１８年９月１７日晚上，馬軍與具有新財富最佳分析師投

票權的賈某某等人在深圳某餐廳聚餐，支付聚餐費用；馬軍在聚餐中的不當言行，經媒體廣泛傳

播後更造成了惡劣社會影響，嚴重損害了行業聲譽。協會擬給予馬軍註銷證券分析師執業證書、

三年內不受理證券分析師執業註冊申請的紀律處分。

