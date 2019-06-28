《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中證協發布對馬軍採取自律措施的決定。
在新財富最佳分析師投票啟動前的２０１８年９月１７日晚上，馬軍與具有新財富最佳分析師投
票權的賈某某等人在深圳某餐廳聚餐，支付聚餐費用；馬軍在聚餐中的不當言行，經媒體廣泛傳
播後更造成了惡劣社會影響，嚴重損害了行業聲譽。協會擬給予馬軍註銷證券分析師執業證書、
三年內不受理證券分析師執業註冊申請的紀律處分。
28/06/2019 10:01
【駐京專電】中證協：對馬軍採自律措施，註銷證券分析師執業證書
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中證協發布對馬軍採取自律措施的決定。
在新財富最佳分析師投票啟動前的２０１８年９月１７日晚上，馬軍與具有新財富最佳分析師投
票權的賈某某等人在深圳某餐廳聚餐，支付聚餐費用；馬軍在聚餐中的不當言行，經媒體廣泛傳
播後更造成了惡劣社會影響，嚴重損害了行業聲譽。協會擬給予馬軍註銷證券分析師執業證書、
三年內不受理證券分析師執業註冊申請的紀律處分。
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