【駐京專電】中證監對７宗信披違法案作行政處罰，涉中安消等

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中證監新聞發言人常德鵬表示，中證監對

７宗信披違法案作行政處罰，涉及公司包括中安消、中安科、撫順特鋼、千山藥機、百樂米業、

天翔環境、升達林業。

中證監依法對中安消技術資訊披露違法違規案作出行政處罰，對中安消技術責令改正，給子

警告，並處以６０萬元（人民幣．下同）罰款，對直接負責的主管人員周俠、吳巧民給予警告，

並分別處以３０萬元罰款。

中證監依法對中安科資訊披露違法違規案作出行政處罰，對中安科責令改正，給予警告，並

處以４０萬元罰款，對直接負責的主管人員黃峰給予警告，並處以２０萬元罰款。

中證監依法對撫順特鋼資訊披露違法違規案作出行政處罰，對撫順特鋼給予警告，並處以

３０萬元罰款，對直接負責的主管人員孫啟、張曉軍、薑臣寶給子警告，並分別處以１０萬元罰

款。

中證監依法對千山藥機資訊披露違法違規案作出行政處罰，對千山藥機給子警告，並處以

３０萬元罰款，對直接負責的主管人員劉祥華、周大連給予警告，並分別處以１５萬元、１０萬

元罰款。

江西證監局依法對百樂米業資訊披露違法違規案作出行政處罰，對百樂米業責令改正，給予

警告，並處以６０萬元罰款。

四川證監局依法對天翔環境資訊披露違法違規案作出行政處罰，對天翔環境責令改正，給予

警告，並處以６０萬元罰款。依法對升達林業資訊披露違法違規案作出行政處罰，對升達林業責

令改正，給予警告，並處以６０萬元罰款。

常德鵬稱，中證監將依法繼續加大對資訊披露違法行為的執法力度，持續督促上市公司真實

、準確、完整、及時地披露各類對投資者作出投資決策有重大影響的資訊，不斷提升上市公司財

務資訊質量，切實保障廣大投資者合法權益。

