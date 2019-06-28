【駐京專電】雲遊擬今年開３５０家ＶＲ體驗館，首次引入密室遊戲

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》雲遊控股（００４８４）在京舉行全球

ＶＲ電競生態大會，雲遊控股主席汪東風致辭時表示，ＶＲ伴隨著５Ｇ會將成為最重要的應用、

最重要的內容表現形式，公司的整個戰略發展方向在ＶＲ上面。到今年的年底計劃要開３５０家

大空間ＶＲ體驗館「頭號玩咖」門店，未來的兩到三年會開數千家門店。



＊首次把密室類遊室搬上ＶＲ＊



他介紹，「頭號玩咖」是大空間ＶＲ的領導者。不僅有先進的大空間ＶＲ整體的解決方案，

也是非常優秀的內容研發方。同時，「頭號玩咖」在過去的幾個月迅速地發展至今已經有近百家

門店。目前已進駐萬達、吾悅廣場、合生匯等商場。

他指出，「頭號玩咖」的大空間技術特點是，有一套自主的ＩＭＰＳ動作捕捉自動系統，全

球只有少數幾家公司可以做同類的大計算技術。至今已經推出了五款遊戲，最近正式發布了第六

款。

最新推出的《海上快車謀殺案》，是最近年輕人熱門的話題是密室類遊戲，首次把密室搬上

了ＶＲ，用ＶＲ來呈現密室。與普通密室不同的是可以在一夜之間複製一百間密室，同時在全中

國各地可以讓用戶去享受這樣的遊戲。未來有數千家店的時候，相信這種方式會是更有商業效率

的方式。

汪東風表示，目前「頭號玩咖」有３０％的用戶來自線上、７０％的用戶來自線下的自然流

量，未來一年希望把這個比例反過來，７０％的用戶通過線上導流、３０％的用戶來自線下自然

流。可以根據地理位置更精準的讓用戶看到廣告。線上推廣除了大眾點評、美團，還會跟微信、

微博、頭條緊密的合作給線下精準導入人流。

