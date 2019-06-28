【駐京專電】汪東風：線下獲取用戶，重點布局ＶＲ遊戲雲端化

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》雲遊控股（００４８４）在京舉行全球

ＶＲ電競生態大會，雲遊控股主席汪東風對媒體表示，隨著５Ｇ到來，ＶＲ和手機遊戲雲端化一

定是必然趨勢，將重點布局ＶＲ遊戲雲端化。

他指出，在ＶＲ上面，目前還是處在單機階段，在４Ｇ環境下已經實現店與店之間的聯網，

這是很大的突破。相信在５Ｇ時代將是很普通的事情，未來ＶＲ遊戲實現雲端化，除了的店與店

之間匹配，甚至用戶可以直接通過從家庭接入。ＶＲ將作為一種內容表現形式，逐步成為主流，

不僅僅是遊戲，會滲透到生活方方面面。比如說，在教育、在醫療、娛樂，甚至是工作協同。

汪東風認為，未來的５年一定會發生巨大的改變，５Ｇ剛剛開始發牌照，距離完整的覆蓋、

用戶更新成５Ｇ手機還需要三年時間。在這個過程中，公司應該提早開始瞭解ＶＲ，而不是等到

市場成熟了再介入，這也是雲遊為什麼提早在５Ｇ還沒有普及情況下開始接入到ＶＲ的原因。



＊將通過線下大量開店方式獲取用戶＊



汪東風並認為，ＶＲ是一個全新領域，ＶＲ未來的聯網化更依賴５Ｇ，ＶＲ成為公司最重要

的戰略布局。ＶＲ在初期５Ｇ沒有普及的情況下，目前公司策略是通過線下來去教育、獲取用戶

，未來不斷的經營用戶。

雲遊不僅從投資上，從遊戲研發，以及順應下一步遊戲雲化的發展上，已經重點布局，ＶＲ

有巨大的用戶紅利和人口紅利。移動互聯網發展到１１億級別的用戶，已經成為一個非常少的增

量市場，是典型的存量市場。在存量市場裡面一定要找到階段型的新機會，手機雲遊戲就是在移

動遊戲存量市場裡面階段型的新機會。



＊今年重點是內地市場，將在香港開店＊



汪東風表示，今年準備在香港開ＶＲ遊戲體驗店，但這要取決於尋址。今年的重點還是在大

陸市場，「頭號玩咖」目前已經開設近１００家，下半年將會接收加盟，不排除今年在海外一些

重點城市開店。

他並表示，要為海外用戶專門定制內容，因為西瓜ＶＲ整個團隊設計內容的時候，考慮更多

的是內地用戶。

