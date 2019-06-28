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28/06/2019 11:20

【駐滬專電】上海市綠化局：不鼓勵家庭採用廚餘垃圾粉碎機

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》上海下周一（１日）起將正式實施垃圾分
類新規，催生廚餘垃圾粉碎機的銷量。上海市綠化和市容管理局局長鄧建平今日在記者會上表示
，不鼓勵家庭採用廚餘垃圾粉碎機。
　　他說，由於廚餘垃圾多是有機物質，粉碎後形成小顆粒，積存在下水道內會釋放硫化氫和沼
氣，產生風險。下一步，市政府將針對廚餘垃圾粉碎機出台指導意見。

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