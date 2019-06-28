【駐滬專電】浦東與多間央企簽約重大項目，涉資２００億人幣

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》上海自貿區央地融合發展平台理事會換屆

會議暨項目簽約儀式今日在上海浦東舉行。浦東新區與中國鋁業、中化集團、中核集團、中國建

設銀行、中國移動、國家電網、中國華電集團、中信集團、國家電力投資集團、國投集團、華潤

醫藥集團等央企簽約一批自貿區落戶項目，涉及資金總額超２００億元人民幣。

此次簽約的項目分布於融資租賃、投資基金、資產管理等領域，包括中鋁集團成立的貿易總

部、中化集團設立的遠東宏信城市公用業務總部、華潤集團打造的上海地區藥品進口平台等。

