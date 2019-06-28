【駐滬專電】霸菱上海完成私募基金管理人登記

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》霸菱今日宣布，其位於上海的外商獨資投

資管理公司，已在中國證券投資基金業協會（ＡＭＡＣ）完成私募基金管理人登記。未來霸菱可

以向中國合格投資者提供國內股票、債券及多元資產投資服務。

霸菱自２００７年起在中國開展合格境內機構投資者（ＱＤＩＩ）業務，為中國投資者提供

全球投資方案。公司於２０１８年８月在上海設立外商獨資投資管理公司，於今年１月推出首隻

合格境內有限合夥人（ＱＤＬＰ）產品。

