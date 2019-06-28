《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》上海市委書記李強今日在主持長三角一體
化發展領導小組會議時強調，要舉全市之力抓推進、抓實施，強化靠前指揮、統籌協調、有序推
進、責任落實，形成推動《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》貫徹落實的強大合力。
28/06/2019 15:27
【駐滬專電】李強：舉全市之力推動長三角一體化發展規劃綱要
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》上海市委書記李強今日在主持長三角一體
化發展領導小組會議時強調，要舉全市之力抓推進、抓實施，強化靠前指揮、統籌協調、有序推
進、責任落實，形成推動《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》貫徹落實的強大合力。
|FOCUS28/06/2019
【FOCUS】中港樓按市場現暗湧 香江慎防金融大鱷狙擊
|生財有道28/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：觀望習特會持貨者宜減持
|專訪28/06/2019
【駐滬專訪】中國遊客漸趨體驗式自由行 日本旅遊平台尋商機
|中國故事28/06/2019
【京城近觀】傳統健身房陷困境 互聯網新型健身房尋出路
|國際動態28/06/2019
民主黨總統參選人辯論 特朗普喊悶
|中國故事27/06/2019
【華為之道三之三】中美之爭根本在科教 賺超額利潤必投基礎研究
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰