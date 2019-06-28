【駐滬專電】李強：舉全市之力推動長三角一體化發展規劃綱要

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》上海市委書記李強今日在主持長三角一體

化發展領導小組會議時強調，要舉全市之力抓推進、抓實施，強化靠前指揮、統籌協調、有序推

進、責任落實，形成推動《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》貫徹落實的強大合力。

