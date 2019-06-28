《午市前瞻》中美貿談消息向好，美方不加徵關稅恒指可再上二萬九

《經濟通通訊社２８日專訊》今日Ｇ２０峰會開幕，「習特會」將於明日（２９日）舉行，

港股今早略為高開１１點，旋即向下瀉，一度跌２０２點低見２８４１９，失守百天線（約

２８５７７點），最終午收２８４６０，跌１６１點或跌０﹒５６％，主板成交３５３﹒６２億

元。

國企指數收報１０８４９，跌４８點或０﹒４４％。

上證指數半日收報２９７０點，跌２６點或０﹒８８％。深證報９１５７點，跌８２點或

０﹒８９％，半日成交額６３７﹒５９億元人民幣。

重磅股大多下挫，據報匯豐牽頭降低轉按現金回贈，實際封頂息率增加，匯控

（００００５）半日收跌０﹒５４％，報６４﹒７元；港交所（００３８８）一名前聯席主管，

及兩名相關人士早前因涉嫌貪污及公職人員行為失當被廉政公署拘捕，該股半日走低１﹒０８％

，報２７４元；騰訊（００７００）股價現時仍守穩１０天平均線，軟０﹒７９％，報３５０元

；中移動（００９４１）半日跌０﹒７７％，報７０﹒８５元；友邦（０１２９９）亦跌

０﹒７１％，報８３﹒６元。



＊美方無意解除華為禁令，５Ｇ概念股走勢差＊



據路透引述美國高級官員報道，美方無意解除華為相關禁令，今日５Ｇ概念股走勢偏軟。其

中，中通服（００５５２）挫２﹒４％，報６﹒０９元；中興通訊（００７６３）挫２﹒８１％

，報２２﹒４５元；獲野村看好的中國鐵塔（００７８８）半日跌１﹒４４％，報２﹒０５元；

昂納科技（００８７７）瀉３﹒９％，報４﹒１９元；不過聯想集團（００９９２）逆市升

０﹒１７％，報６﹒０５元。

體品股個別有追捧，李寧（０２３３１）公布盈喜之後，連日吸引資金流入，半日再漲

１﹒９９％，報１８﹒４８元；特步國際（０１３６８）升０﹒４３％，報４﹒７２元；安踏體

育（０２０２０）獲高盛上調評級，半日走高０﹒４７％，報５３﹒７元；申洲國際

（０２３１３）升０﹒３８％，報１０７元；裕元集團（００５５１）跌３﹒２％，報２１﹒２

元。

市場預期石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）將會延長減產協議的期限，今早「三桶油」表現隨市

下挫，中海油（００８８３）走低１﹒４９％，報１３﹒２６元；中石化（００３８６）軟

１﹒３１％，報５﹒２８元；中石油（００８５７）跌１﹒１５％，報４﹒３元。



＊招行負面消息纏身，內銀股表現個別走＊



中資劵商股今日個別走，華泰六八八六（０６８８６）半日縮水２﹒７５％，報１３﹒４４

元，暫為表現第二差國指股；國聯證券（０１４５６）升３﹒４６％，報２﹒６９元；廣發証券

（０１７７６）跌１﹒５９％，報９﹒２９元；國泰君安（０２６１１）跌０﹒７１％，報

１３﹒９元；東方證券（０３９５８）升０﹒３９％，報５﹒１１元。

中國天然氣（００９３１）公布全年業績，期內虧損增至２﹒５億元，惟半日漲５﹒１７％

，報０﹒６１元；而其他燃氣股個別走，中國燃氣（００３８４）下挫３﹒３６％，報

２８﹒７５元，暫為表現最差國指股；粵海投資（００２７０）軟０﹒８９％，報１５﹒５２元

；北控水務集團（００３７１）軟１﹒０７％，報４﹒６３元；華能國電（００９０２）跌

０﹒６５％，報４﹒５６元。

內銀半日表現發展不一，中信證券分析師指出例會釋放出穩中偏鬆的信號，中小銀行信用風

險將得到更加穩妥的處理，建設銀行（００９３９）升０﹒１５，報６﹒６９元；農業銀行

（０１２８８）半日揚０﹒３１，報３﹒２８元；工商銀行（０１３９８）走軟０﹒５３％，

報５﹒６５元；而近日被負面消息纏繞的招商銀行（０３９６８）因被捲入北韓銀行洗黑錢案，

而聲稱是招行旗下Ｐ２Ｐ平台的錢端，亦於上月宣告爆煲，該股瀉１﹒７８％，報３８﹒７元；

交通銀行（０３３２８）跌０﹒５％，報５﹒９５元。



＊張智威：油組勢延續減產協議，首選中石化＊



港股在Ｇ２０傾向橫行，信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，目前中美元首

會談的消息都向好，一方面特朗普指如果無協議將對華加稅１０％而非２５％，可見已作出讓步

。另一方面，有傳中美已達成九成協議內容，故恆指可能在消息利好下重上２９０００。他解釋

，中美貿易戰目前形勢似「邊傾邊打」，故市場近日都無法判決消息是好是壞，繼而再作觀望。

不過，他提醒，如果中美消息轉差，恆指有機會下試２８０００點關。

石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）將緊接Ｇ２０峰會，於下月１至２日舉行會議討論延續減產協

議。張智威坦言，減產協議延續機會大，惟俄羅斯等國曾嘗試偷偷增產，故協議對推動油價作用

不大。他續指，美伊局勢持續緊張，加上未見有改善，故將在短期推動油價。他分析，三桶油當

中首選中石化，因為其派息吸引，不論是短中長期都具投資價值，目前可以買入，止蝕位５元，

上望５﹒６元。

聯儲官局員上日暗示７月會議不太可能大幅減息，本地地產股連日有沽壓，但張智威認為美

國始終要跟隨各國減息，這是大勢所趨，或許下月不會減息，但８月始終都需要減息，減息只是

時間問題。他分析，目前首選恆地（０００１２），因為其農地存量多，憧憬政策上會改制用農

地建屋繼而受惠。同時，不建議買入新地（０００１６）及新世界（０００１７），因為相信難

以再下試近月「雙底」的位置，現價買入太貴。（ａｌ、ｊｔ）

