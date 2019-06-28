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即市新聞

28/06/2019 14:50

《美元走勢－羅明立》美匯短線料９５﹒７５至９６﹒５區間整固

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒８２　　　１０７﹒５４　　　１０７﹒８１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３７６　　　１﹒１３５９　　　１﹒１３６７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２６７８　　　１﹒２６６４　　　１﹒２６６８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７６９　　　０﹒９７４６　　　０﹒９７６７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８１５８　　　７﹒８０６２　　　７﹒８１５７

　　《美元走勢》美國第一季ＧＤＰ修正值為３﹒１％，與初值一樣，符合預期；不過，同期實
際個人消費支出只有０﹒９％增長，低於預期的１﹒３％。聖路易斯地區聯儲局總裁表示，現時
美國經濟環境不足以驅使美聯儲於７月大幅減息；而三藩市地區聯儲局總裁亦認為美國目前未需
要減息，言論降低投資者減息的預期。相關消息支持美匯指數回穩，預料指數短線於９５﹒７５
至９６﹒５０區間整固。
　　歐元區６月經濟景氣指數為１０３﹒３，低於預期的１０４﹒６；同期，工業景氣指數為
－５﹒６，差於預期的－３﹒１，而消費者信心指數終值為－７﹒２，符合市場預期。另外，德
國６月ＣＰＩ初值為０﹒３％，高於預期的０﹒１％。歐元區經濟資料反覆偏弱，投資者預期歐
洲央行可能需要重啟量化寬鬆刺激增長，短線只宜低位吸納。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒６０　　　１０７﹒００　　　１０９﹒２０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１３２０　　　１﹒１４５０　　　１﹒１２７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望　　
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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