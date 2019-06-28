《美元走勢－羅明立》美匯短線料９５﹒７５至９６﹒５區間整固

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒８２ １０７﹒５４ １０７﹒８１

歐元╱美元 １﹒１３７６ １﹒１３５９ １﹒１３６７

英鎊╱美元 １﹒２６７８ １﹒２６６４ １﹒２６６８

美元╱瑞郎 ０﹒９７６９ ０﹒９７４６ ０﹒９７６７

美元╱港元 ７﹒８１５８ ７﹒８０６２ ７﹒８１５７



《美元走勢》美國第一季ＧＤＰ修正值為３﹒１％，與初值一樣，符合預期；不過，同期實

際個人消費支出只有０﹒９％增長，低於預期的１﹒３％。聖路易斯地區聯儲局總裁表示，現時

美國經濟環境不足以驅使美聯儲於７月大幅減息；而三藩市地區聯儲局總裁亦認為美國目前未需

要減息，言論降低投資者減息的預期。相關消息支持美匯指數回穩，預料指數短線於９５﹒７５

至９６﹒５０區間整固。

歐元區６月經濟景氣指數為１０３﹒３，低於預期的１０４﹒６；同期，工業景氣指數為

－５﹒６，差於預期的－３﹒１，而消費者信心指數終值為－７﹒２，符合市場預期。另外，德

國６月ＣＰＩ初值為０﹒３％，高於預期的０﹒１％。歐元區經濟資料反覆偏弱，投資者預期歐

洲央行可能需要重啟量化寬鬆刺激增長，短線只宜低位吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒６０ １０７﹒００ １０９﹒２０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１３２０ １﹒１４５０ １﹒１２７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

