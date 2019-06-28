美國民主黨周三（２６日）舉行第一輪總統參選人辯論，共和黨的總統特朗普密切注視。但
１０名參選人大談政策抱負，沒有互相狠狠攻擊，令特朗普大喊「沉悶」。
但特朗普料仍會注視周四（２７日）晚（本港周五早上）舉行的第二輪辯論，因為被視為勁
敵的前副總統拜登（Ｊｏｅ Ｂｉｄｅｎ）和資深黨員桑德斯（Ｂｅｒｎｉｅ Ｓａｎｄｅｒｓ
）將會亮相。《香港經濟日報》
28/06/2019 08:14
【美國大選】特朗普關注今早第二輪民主黨總統參選人辯論
美國民主黨周三（２６日）舉行第一輪總統參選人辯論，共和黨的總統特朗普密切注視。但
１０名參選人大談政策抱負，沒有互相狠狠攻擊，令特朗普大喊「沉悶」。
但特朗普料仍會注視周四（２７日）晚（本港周五早上）舉行的第二輪辯論，因為被視為勁
敵的前副總統拜登（Ｊｏｅ Ｂｉｄｅｎ）和資深黨員桑德斯（Ｂｅｒｎｉｅ Ｓａｎｄｅｒｓ
）將會亮相。《香港經濟日報》
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