【貿易開戰】習特會明展開，京擬提休戰３條件

國家主席習近平昨午抵達大阪出席二十國集團（Ｇ２０）峰會，而全球矚目的習特會將於香

港時間明早（２９日）１０時３０分登場。

中方據報向美國提出休戰３大條件，包括（１）堅持美方須解除對中國電訊巨頭華為的禁令

、（２）撤銷所有懲罰性關稅，（３）並放棄逼使中國採購更多美國商品。白宮首席經濟顧問庫

德洛（Ｌａｒｒｙ Ｋｕｄｌｏｗ）間接回應報道稱，中美會談不設先決條件，又重申如有必要

，美國可能對中國貨加徵關稅。《香港經濟日報》

