國家主席習近平昨午抵達大阪出席二十國集團（Ｇ２０）峰會，而全球矚目的習特會將於香
港時間明早（２９日）１０時３０分登場。
中方據報向美國提出休戰３大條件，包括（１）堅持美方須解除對中國電訊巨頭華為的禁令
、（２）撤銷所有懲罰性關稅，（３）並放棄逼使中國採購更多美國商品。白宮首席經濟顧問庫
德洛（Ｌａｒｒｙ Ｋｕｄｌｏｗ）間接回應報道稱，中美會談不設先決條件，又重申如有必要
，美國可能對中國貨加徵關稅。《香港經濟日報》
28/06/2019 08:29
【貿易開戰】習特會明展開，京擬提休戰３條件
國家主席習近平昨午抵達大阪出席二十國集團（Ｇ２０）峰會，而全球矚目的習特會將於香
港時間明早（２９日）１０時３０分登場。
中方據報向美國提出休戰３大條件，包括（１）堅持美方須解除對中國電訊巨頭華為的禁令
、（２）撤銷所有懲罰性關稅，（３）並放棄逼使中國採購更多美國商品。白宮首席經濟顧問庫
德洛（Ｌａｒｒｙ Ｋｕｄｌｏｗ）間接回應報道稱，中美會談不設先決條件，又重申如有必要
，美國可能對中國貨加徵關稅。《香港經濟日報》
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