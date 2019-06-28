【本港樓市】差估署：５月私宅樓價指數按月升１﹒４％，創新高

《經濟通通訊社２８日專訊》香港住宅樓價持續向上，差餉物業估價署最新數據顯示，５月

份私人住宅樓價指數報３９６﹒８點，按月升１﹒４％，連漲５個月，突破去年７月高位，創新

高。

今年首５個月，樓價指數上升１０﹒４％，已高於去年同期約８﹒７％的漲幅。

５月份租金指數報１９４﹒９點，按月再升０﹒３６％，連升３個月，首５個月指數上升

０﹒８３％。（ｂｉ）

