《經濟通通訊社２８日專訊》香港住宅樓價持續向上，差餉物業估價署最新數據顯示，５月
份私人住宅樓價指數報３９６﹒８點，按月升１﹒４％，連漲５個月，突破去年７月高位，創新
高。
今年首５個月，樓價指數上升１０﹒４％，已高於去年同期約８﹒７％的漲幅。
５月份租金指數報１９４﹒９點，按月再升０﹒３６％，連升３個月，首５個月指數上升
０﹒８３％。（ｂｉ）
28/06/2019 10:24
【本港樓市】差估署：５月私宅樓價指數按月升１﹒４％，創新高
《經濟通通訊社２８日專訊》香港住宅樓價持續向上，差餉物業估價署最新數據顯示，５月
份私人住宅樓價指數報３９６﹒８點，按月升１﹒４％，連漲５個月，突破去年７月高位，創新
高。
今年首５個月，樓價指數上升１０﹒４％，已高於去年同期約８﹒７％的漲幅。
５月份租金指數報１９４﹒９點，按月再升０﹒３６％，連升３個月，首５個月指數上升
０﹒８３％。（ｂｉ）
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