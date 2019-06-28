《經濟通通訊社２８日專訊》銀濤控股（０１９４３）行政總裁葉志明於上市儀式後表示，
公司對上市集資有計劃，對香港前景有信心。他認為，現時公司在香港看不到有人手短缺的問題
，同時不見香港建築業有下行的趨勢。（ｂｎ）
28/06/2019 11:05
【新股掛牌】銀濤：未見本港建築業有下行趨勢，對香港前景有信心
《經濟通通訊社２８日專訊》銀濤控股（０１９４３）行政總裁葉志明於上市儀式後表示，
公司對上市集資有計劃，對香港前景有信心。他認為，現時公司在香港看不到有人手短缺的問題
，同時不見香港建築業有下行的趨勢。（ｂｎ）
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