【新股掛牌】銀濤：未見本港建築業有下行趨勢，對香港前景有信心

《經濟通通訊社２８日專訊》銀濤控股（０１９４３）行政總裁葉志明於上市儀式後表示，

公司對上市集資有計劃，對香港前景有信心。他認為，現時公司在香港看不到有人手短缺的問題

，同時不見香港建築業有下行的趨勢。（ｂｎ）

