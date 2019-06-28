【定存攻略】半年結後拆息或回落，虛擬銀行能否繼續推高存息？

《經濟通通訊社記者陳佩珊２８日報道》面對半年結來臨，加上潛在大型新股招股，近期港

匯及港元拆息均處於高水平，銀行為吸取資金作好準備，陸續上調港元定存息率。不過，季節性

因素令拆息高企的現象或在本月底後消退，山雨欲來的虛擬銀行能否延長這場資金爭奪戰？

港元拆息高企，增加中小型銀行的資金成本壓力，這批銀行通常會最早調高存息以搶攻定存

。不過今次業界似乎亦需面對未來新市場參與者的競爭，因此大型銀行行亦需預早調高定存。近

期匯豐便繼５月底後，第二次上調定存息。但同時，一些中小行例如是星展，已開始調低部分年

期的定存息，會否意味銀行搶存即將告一段落？



＊匯豐近日兩度加存息，惟仍以中小行息率最進取＊



截至本周四（６月２７日），招商永隆提供的一個月存息最進取，息率高達５厘，起存金額

為一萬元。３個月存息仍是信銀國際稱冠，高踞３﹒８厘，起存額同樣低至一萬元。至於６個月

和１２個月定存息以工銀亞洲最高，達２﹒４５厘，但起存額需要５００萬元或以上，建行亞洲

亦有提供６個月存息２﹒４５厘，起存金額１０萬元。



＊拆息成下降趨勢，現可鎖定短期定存＊



華僑永亨銀行經濟師李若凡對本通訊社表示，現時太多因素令港元拆息於高位徘徊，包括為

準備半年結、上市公司派息期，以及潛在大型新股上市。不過她提醒，雖然９月及１２月分別有

季結及年結，但以上各項因素難以在未來再集中出現，現時拆息或已見全年高位，未來銀行融資

成本將紓緩，有機會下調定存息，建議投資者若果無急切現金需求，可考慮一年以下的定存。

不過，未來拆息即使會回落，下跌空間亦有限。李若凡認為，即使美國減息而本港難有空間

跟減，短期內亦未必有大批資金回流，不會令拆息大跌。而且現時銀行體系結餘跌至只有５００

多億元，限制拆息下跌空間，一個月拆息難以由現時逾２厘跌至１﹒５厘。



＊存息未必因虛擬銀行再推高＊



虛擬銀行預料最快於９月底開業，或會掀起存款爭奪戰。但李若凡指出，現時貸款需求並非

太強，屆時未必所有銀行都會積極爭取存款，而且全球貨幣環境偏向寬鬆，因此未來港元拆息走

勢似乎是回落為主，未必會因為來自虛擬銀行的競爭而令存息處於高水平。

而且，參考外國虛擬銀行的營運經驗，虛擬相較傳統銀行的定存息只是稍高，因銀行業界仍

需要考慮淨息差和利潤方面的限制。

近期大型銀行陸續取消低額存戶收費，李若凡認為，活期及儲蓄存款（ＣＡＳＡ）最容易流

失，當中以大型銀行的ＣＡＳＡ比率較大，取消收費的方式或能以低成本吸引部分存款。不過，

ＣＡＳＡ並非中小行的主要資金來源，因此，這種方式未必能取代定存成為吸存的方式。



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