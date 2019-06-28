【本港經濟】政府：本財政年度首兩個月赤字為４３億元

《經濟通通訊社２８日專訊》政府今日公布，本財政年度首兩個月的整體開支為８１０億港

元，收入為６８９億港元。計入在政府綠色債券計劃下發行的綠色債券所得淨收入７８億港元後

，本財政年度首兩個月的財務狀況為４３億港元赤字。

政府發言人表示，截至５月份的赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政年

度的後期收取。

財政儲備在今年５月３１日為１１６６６億港元。（ｂｉ）

