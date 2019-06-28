《經濟通通訊社２８日專訊》政府今日公布，本財政年度首兩個月的整體開支為８１０億港
元，收入為６８９億港元。計入在政府綠色債券計劃下發行的綠色債券所得淨收入７８億港元後
，本財政年度首兩個月的財務狀況為４３億港元赤字。
政府發言人表示，截至５月份的赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政年
度的後期收取。
財政儲備在今年５月３１日為１１６６６億港元。（ｂｉ）
28/06/2019 16:35
【本港經濟】政府：本財政年度首兩個月赤字為４３億元
《經濟通通訊社２８日專訊》政府今日公布，本財政年度首兩個月的整體開支為８１０億港
元，收入為６８９億港元。計入在政府綠色債券計劃下發行的綠色債券所得淨收入７８億港元後
，本財政年度首兩個月的財務狀況為４３億港元赤字。
政府發言人表示，截至５月份的赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政年
度的後期收取。
財政儲備在今年５月３１日為１１６６６億港元。（ｂｉ）
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