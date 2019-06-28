【賣地計劃】中原料啟德地估值２１６億，高鐵上蓋商業地必成地王

《經濟通通訊社２８日專訊》發展局公布下季賣地計劃，７月至９月有兩幅住宅地推出，涉

近１３５０個單位，包括啟德第４Ａ區２號地皮及屯門景秀里與景峰徑交界地皮。

中原測量師行張競達表示，啟德第４Ａ區２號地位處跑道前排，可享優質全維港景，屬市區

罕貴地皮，可發展為海景豪宅。本周三啟德第４Ｃ區１號地皮開標，地皮以每呎樓面地價

１﹒８１萬元批出，相信兩幅地皮每呎樓面地價相若。張競達預計每呎樓面地價約１﹒８萬元，

總值２１６億元。

屯門景秀里與景峰徑交界地皮，預計將作中小型住宅發展，料單位可享開揚景致。附近近年

亦有新盤供應，受到上車客及區內換樓客的垂青。是次地皮規模不大，投資金額及風險相對較低

，料除了吸引大型發展商外，亦會吸引中小型發展商入標競投，預計每呎樓面地價約６０００元

，總值約２﹒３億元。



＊連翔道與柯士甸道交界商業地估值約９４８億至１２００億＊



啟德商業地４Ｃ區４號早前由高銀以１１１﹒２４億元奪得，撻訂後短時間政府即重推。張

競達預料，撻訂後發展商出價較保守，預計每呎樓面地價約１﹒２萬元，但地皮位置具優勢，可

建地標式高級酒店和辦公大樓，預料仍然有不少本地龍頭發展商入標競爭。

至於連翔道與柯士甸道交界商業用地，地皮位於西九廣深廣高鐵站上蓋，相信地皮必成為九

龍區商業地王。參考毗鄰的ＩＣＣ現時呎租約１００元水平計，預計地皮每呎樓面地價可約３萬

至４萬元，估值約９４８億元至１２００億元，預計本地大型發展商及中資均會有興趣競投，但

因投資金額龐大，相信標數不會多，並以合組財團方式競投為主。（ｂｉ）

