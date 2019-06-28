《再戰明天》明早中美展開貿易談判，下周特朗普訪南韓

《經濟通通訊社２８日專訊》全球焦點落在明早在２０國集團（Ｇ２０）峰會上，中美領袖

展開貿易談判。

下周的重要經濟活動包括：下周日（３０日）美國總統特朗普將與韓國總統文在寅會晤。下

周一（１日），美聯儲副主席克拉里達發表講話。下周二（２日），澳洲央行召開利率政策會議

。



＊中美明早展開貿易談判＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早１０：３０ａｍ，在Ｇ２０峰會上，美國總統特朗普

與中國國家主席習近平將會面，展開貿易會談。

同時間，俄羅斯總統普京將在Ｇ２０峰會期間與德國總理默克爾會面。

此外，俄羅斯總統普京與日本首相安倍晉三將在Ｇ２０峰會期間見面。

日本首相安倍晉三在大阪Ｇ２０峰會後召開新聞發布會。

美國總統特朗普將對韓國進行為期兩天的訪問，並與韓國總統文在寅舉行會談（至６月３０

日）下周日美國總統特朗普將與韓國總統文在寅會晤。



＊美聯儲副主席克拉里達發表講話＊



下周一，美聯儲副主席克拉里達，愛爾蘭央行總裁暨歐洲央行管理委員會委員連恩，中國央

行行長易綱，歐洲央行官員克諾特、雷恩和德科斯發表講話

２：４５ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯在第１３屆歐洲央行銀行業研討會上致開幕詞

世界經濟論壇在大連展開（至７月３日）。



＊澳洲央行召開利率政策會議＊



下周二，早上５：００ａｍ，新西蘭央行副總裁巴斯坎德發表演講，名為「宏觀審慎政策：

過去、現在和未來」。

６：３５ｐｍ，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯就全球經濟和貨幣政策前景講話。

１１：００ｐｍ，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特參加歐洲經濟和金融中心的研討會。

５：３０ｐｍ，澳洲央行總裁洛威出席央行政策委員會與商界人士的晚宴。

１２：３０ｐｍ，澳洲央行召開利率政策會議，料指標利率由１﹒２５％下調至１％。

第六屆ＯＰＥＣ和非ＯＰＥＣ部長級會議在維亞納舉行。



＊內地和美國公布６月製造業採購經理人指數＊



在數據方面，下周日（３０日）早上９：００ａｍ，中國公布６月製造業採購經理人指數，

料由４９﹒４升上４９﹒５；非製造業採購經理人指數料由５４﹒３回落至５４﹒２。

下周一（１日）本港和加拿大股市假期休市。

早上９：４５ａｍ，中國公布６月財新製造業採購經理人指數，料由５０﹒２跌至５０。

４：００ｐｍ，歐元區公布６月製造業採購經理人指數，料由４７﹒７升上４７﹒８。

５：００ｐｍ，歐元區公布５月失業率，料由７﹒６％降至７﹒５％。９：４５ｐｍ，美國公布

６月製造業採購經理人指數。１０：００ｐｍ，美國公布５月營建開支，月率料持平。同時，

ＩＳＭ６月製造業指數料由５２﹒１降至５１﹒２。

下周二，下午４：３０ｐｍ，香港公布５月零售銷售。５：００ｐｍ，歐元區公布５月生產

者物價指數。



＊科地農業開股東會＊



在本港，下周二，科地農業（０８１５３）開股東會。（ｈｏ）

