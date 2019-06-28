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即市新聞

28/06/2019 12:02

【新股上市】潘樂陶安樂工程今起招股，引入兩名基礎投資者

　　《經濟通通訊社２８日專訊》律政司司長鄭若驊丈夫潘樂淘擔任主席的機電工程服務供應商
安樂工程（０１９７７）今日起至７月４日招股，預料於７月１２日上市。公司計劃發行３﹒５
億股，當中３﹒１５億股作國際配售及３５００萬股作香港公開發售。發售價為每股１﹒２０元
，以每手２０００股計，入場費約為２４２４﹒１８元。
　　交銀國際（亞洲）有限公司為是次上市的獨家保薦人。基礎投資者則包括個人投資者余錦基
及黃森捷，分別同意認購４０００萬元及１０００萬元可購買的有關數目發售股份。
　　按發售價１﹒２０港元計算，經扣除全球發售的包銷佣金及其他估計開支後並假設超額配股
權未獲行使，公司全球發售所得款項淨額約為３﹒３６億元，其中２０％用於支持屋宇裝備工程
分部的擴張及發展；約３０％用於提升環境分部的工程能力；約２０％用於提升ＩＣＢＴ分部的
工程能力；約２０％用於擴大及發展升降機及自動梯分部；其餘１０％用作一般營運資金。
　　在上市後，公司董事有意向股東分派不少於可供分派溢利的５０％。而公司上市前於
２０１７及２０１８財年向當時股東宣派的股息分別為２億元及１０﹒３７億元，派息比集資額
高近兩倍，被質疑透過港交所的「綠色通道」上市，港交所（００３８８）行政總裁李小加今日
強調港交所並不存在「綠色通道」，但就未有評論個別個案。（ｋｙ）

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