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即市新聞

28/06/2019 12:22

【本港樓市】利嘉閣：樓價指數事隔十月再創新高，料６月調頭回落

　　《經濟通通訊社２８日專訊》差估署今日公布的最新數據顯示，截至２０１９年５月份私人
住宅售價指數報３９６﹒８點，按月升１﹒４１％，連升５個月，事隔十個月再次創下歷史新高
紀錄，較去年７月份的上次高位３９４﹒８點高出０﹒５％，而今年首５個月已累升１０﹒４１
％。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，官方樓價一如預期於５月刷新歷史新高，惟因有滯後因
素，而未及反映最新市況，料下次公布６月份數字時，樓價將會調頭回落。
　　陳海潮解釋指，５月份官方樓價指數有滯後因素，故並未完全反映５月中美貿易戰轉趨惡化
的情況，加上踏入６月份，本地出現因《逃犯條例》修訂而引致的政治風波，而令準買家入市變
得審慎及觀望。在業主降價去貨下，他預料拖累樓價於６月份出現達２％的較顯著跌幅，而估計
７月份亦將持續受壓偏軟。
　　不過，陳海潮相信，只要中美貿易戰持續有談判進展而不再惡化，加上《逃犯條例》修訂一
事已擱置下來，均可令買家重拾入市信心。在第三季尾及第四季，樓市走勢將重回基本面的因素
，包括供求仍未平衡、美國料減息有助本地維持低息環境，加上剛性需求熾熱程度未減，均有助
樓市在第四季穩步緩緩上升，若季內樓價累升３％，可望修復第三季的失地，則全年樓價仍可望
有一成的升幅。（ｋｙ）

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