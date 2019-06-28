【本港樓市】利嘉閣：樓價指數事隔十月再創新高，料６月調頭回落

《經濟通通訊社２８日專訊》差估署今日公布的最新數據顯示，截至２０１９年５月份私人

住宅售價指數報３９６﹒８點，按月升１﹒４１％，連升５個月，事隔十個月再次創下歷史新高

紀錄，較去年７月份的上次高位３９４﹒８點高出０﹒５％，而今年首５個月已累升１０﹒４１

％。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，官方樓價一如預期於５月刷新歷史新高，惟因有滯後因

素，而未及反映最新市況，料下次公布６月份數字時，樓價將會調頭回落。

陳海潮解釋指，５月份官方樓價指數有滯後因素，故並未完全反映５月中美貿易戰轉趨惡化

的情況，加上踏入６月份，本地出現因《逃犯條例》修訂而引致的政治風波，而令準買家入市變

得審慎及觀望。在業主降價去貨下，他預料拖累樓價於６月份出現達２％的較顯著跌幅，而估計

７月份亦將持續受壓偏軟。

不過，陳海潮相信，只要中美貿易戰持續有談判進展而不再惡化，加上《逃犯條例》修訂一

事已擱置下來，均可令買家重拾入市信心。在第三季尾及第四季，樓市走勢將重回基本面的因素

，包括供求仍未平衡、美國料減息有助本地維持低息環境，加上剛性需求熾熱程度未減，均有助

樓市在第四季穩步緩緩上升，若季內樓價累升３％，可望修復第三季的失地，則全年樓價仍可望

有一成的升幅。（ｋｙ）

