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即市新聞

28/06/2019 16:05

【本港樓市】ＣＣＬ按周升０﹒４３％，Ｇ２０消息對樓市走勢關鍵

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８７﹒８３點，按周升
０﹒４３％，中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ按周升０﹒６％至１８８﹒７點，
ＣＣＬ（中小型單位）按周升０﹒５７％至１８７﹒４３點，三個指數同樣齊升兩周。ＣＣＬ
（大型單位）報１８９﹒８３點，按周跌０﹒２２％。
　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周末進行Ｇ２０高峰會，對香港樓市走勢起關
鍵作用，將於４周後ＣＣＬ開始反映。他又提到，中美貿易戰升級後，市場連續出現多個利淡消
息，包括啟德商業地王撻訂，多次大型示威等，樓價升勢因而受阻，不過即使利淡消息湧現，樓
價仍然沒有轉勢向下，繼續高位爭持。

＊四區樓價新界東獨跌，過去四周整體走勢反覆＊

　　港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８８﹒５３點，按周升０﹒８８％，結束３周連跌。九龍ＣＣＬ
＿Ｍａｓｓ報１８７﹒５０點，按周升１﹒０７％，連升２周共２﹒０２％。新界東ＣＣＬ＿Ｍ
ａｓｓ報１９９﹒９５點，按周跌０﹒５２％，連升３周後回軟。新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１
７１﹒３９點，按周升０﹒４％，連升３周共０﹒４３％。
　　黃良昇表示，中美貿易談判氣氛惡化後４周計，港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ連跌３周後回升，九
龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ連跌２周後連升２周。新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ連升３周後回軟，新界西Ｃ
ＣＬ＿Ｍａｓｓ回軟１周後連升３周。四區樓價走勢同樣反覆，相信整體樓價會繼續高位爭持。
（ｋｙ）

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