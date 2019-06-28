【賣地計劃】政府下季推啟德及屯門兩幅住宅地，料提供１３５０伙

《經濟通通訊社２８日專訊》政府公布新一季賣地計劃，發展局局長黃偉綸於記者會表示，

今年７月至９月將推出２幅分別位於啟德及屯門的住宅地，預料可提供共１３５０伙單位。

他提到，連同港鐵（０００６６）將就黃竹坑站４期地皮招標所提供的約８００伙單位，與

私人發展及重建項目，料合共提供２４８０伙單位。

另外，政府於來季亦會推出一幅位於高鐵香港段上蓋的商業用地，地皮面積超過２９萬平方

米，連同早前被撻訂的啟德商業地會推出重新招標，兩地共提供超過３７萬平方米商業用地。

（ｋｙ）

