【企業盈警】麗豐（１１２５）料年度溢利大幅下跌

《經濟通通訊社２８日專訊》麗豐控股（０１１２５）發盈警，預料截至７月底止年度溢利

將按年大幅下跌，主要由於來自重估投資物業之公平值增值大幅下降，以及來自合營公司項目之

物業銷售已經完成而沒有溢利貢獻。（ｃｈ）

