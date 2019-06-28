  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/06/2019 17:58

【企業盈警】麗豐（１１２５）料年度溢利大幅下跌

　　《經濟通通訊社２８日專訊》麗豐控股（０１１２５）發盈警，預料截至７月底止年度溢利
將按年大幅下跌，主要由於來自重估投資物業之公平值增值大幅下降，以及來自合營公司項目之
物業銷售已經完成而沒有溢利貢獻。（ｃｈ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道28/06/2019
【嚟緊炒D乜】市況不明保守投資內需股，恒安國際上望62元
生財有道28/06/2019
【定存攻略】半年結後拆息或回落 虛擬銀行能否繼續推高存息？
FOCUS28/06/2019
【FOCUS】中港樓按市場現暗湧 香江慎防金融大鱷狙擊
生財有道28/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：觀望習特會持貨者宜減持
專訪28/06/2019
【駐滬專訪】中國遊客漸趨體驗式自由行 日本旅遊平台尋商機
中國故事28/06/2019
【京城近觀】傳統健身房陷困境 互聯網新型健身房尋出路
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞 香港港麗酒店 Lillet French Chic Summer下午茶

【DIVA Channel Fans 獨家優先睇】 Calzedonia & Intimissimi FW19 Fashion Preview及送$500現金禮券

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金