《經濟通通訊社２８日專訊》麗豐控股（０１１２５）發盈警，預料截至７月底止年度溢利
將按年大幅下跌，主要由於來自重估投資物業之公平值增值大幅下降，以及來自合營公司項目之
物業銷售已經完成而沒有溢利貢獻。（ｃｈ）
28/06/2019 17:58
【企業盈警】麗豐（１１２５）料年度溢利大幅下跌
《經濟通通訊社２８日專訊》麗豐控股（０１１２５）發盈警，預料截至７月底止年度溢利
將按年大幅下跌，主要由於來自重估投資物業之公平值增值大幅下降，以及來自合營公司項目之
物業銷售已經完成而沒有溢利貢獻。（ｃｈ）
|生財有道28/06/2019
【嚟緊炒D乜】市況不明保守投資內需股，恒安國際上望62元
|生財有道28/06/2019
【定存攻略】半年結後拆息或回落 虛擬銀行能否繼續推高存息？
|FOCUS28/06/2019
【FOCUS】中港樓按市場現暗湧 香江慎防金融大鱷狙擊
|生財有道28/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：觀望習特會持貨者宜減持
|專訪28/06/2019
【駐滬專訪】中國遊客漸趨體驗式自由行 日本旅遊平台尋商機
|中國故事28/06/2019
【京城近觀】傳統健身房陷困境 互聯網新型健身房尋出路
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰