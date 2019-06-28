《經濟通通訊社２８日專訊》圓通速遞（０６１２３）發盈警，預期與去年相應期間相比，
截至今年６月底止六個月之收益將錄得跌幅，而純利將大幅減少。
圓通速遞表示，減幅主要由於中國及美國之間的貿易戰導致周邊經濟衰退以及環球宏觀經濟
環境的不明朗因素；空運分部的客戶對空運服務的需求下降；及因薪金增加及確認與股份獎勵有
關之開支，導致員工成本上漲。（ｋｙ）
28/06/2019 18:19
【企業盈警】圓通速遞預料中期收益將錄得跌幅，純利大幅減少
《經濟通通訊社２８日專訊》圓通速遞（０６１２３）發盈警，預期與去年相應期間相比，
截至今年６月底止六個月之收益將錄得跌幅，而純利將大幅減少。
圓通速遞表示，減幅主要由於中國及美國之間的貿易戰導致周邊經濟衰退以及環球宏觀經濟
環境的不明朗因素；空運分部的客戶對空運服務的需求下降；及因薪金增加及確認與股份獎勵有
關之開支，導致員工成本上漲。（ｋｙ）
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