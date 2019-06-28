《小傳日記》靜待「習特會」成果，魚缸升勢略受阻！

《小傳日記》Ｇ２０國峰會今日正式開幕，雖然有傳中美兩位大佬話傾掂話半年後再講數，

但習大大（習近平）又話侵侵（特朗普）要答應幾個條件先有計傾，當中包括要侵侵取消之前開

嘅關稅。缸友對此並不樂觀，因為要突然取消都唔容易做到，所以缸友們都唔敢太輕舉妄動。

魚缸今朝高開１１點兼且係全日最大升幅，報２８６３２點後就開始插水，到咗下畫更最多

唔見咗２０４點，低見２８４１６點，但好彩嘅係建行（００９３９）下個禮拜二（２日）除淨

，神州錢莊繼續吸引資金流入，帶動魚缸跌幅逐步收窄，最終埋單報２８５４２點，跌７８點或

唔夠半巴仙，但就守唔住條百天線（２８５７８點）。成交額近７１８億銀，按日跌逾８巴仙。

國貨佬指數收報１０８８１點，跌１５點或不足半巴仙。

Ａ場今日都輕微回吐，上證收報２９７８點，跌１７點或逾半巴仙；深成指收報９１７８點

，跌６１點或逾半巴仙。兩市成交４１５５億人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）輕微回吐不足半巴仙，收報６４﹒８巴仙；廉署啱啱

拉咗生發發（００３８８）前員工，唔知呢單醜聞仲會搞幾耐，生發發全日跌近半巴仙，收報

２７５﹒８銀。ＱＱ（００７００）都係跌唔夠半巴仙，收報３２５﹒６銀。中移動

（００９４１）跌近半巴仙，收報７１﹒１５銀。ＡＩＡ（０１２９９）今日又破頂，但收市微

升唔夠半巴仙，最新山頂位去到８４﹒４銀，埋單報８４﹒２５銀。建行踢高近１巴仙，報

６﹒７３銀。工行（０１３９８）升近半巴仙，報５﹒７銀。



＊廣汽獲增持升勢冇延遲，油價急跪低三桶油失威＊



有傳日產同東風（００４８９）一齊同滴滴出行搞共享汽車，仲有機會出埋無人車概念，真

係走喺時代嘅尖端，所以今日股價微漲近１巴仙，報６﹒４銀。但其他砵砵車都跟漲，廣汽

（０２２３８）獲細摩增持６９３萬股，佔已發行股本約０﹒２２巴仙，每股作價

７﹒８２２８銀，涉資５４２１萬銀，股價全日升逾２巴仙，報８﹒３４銀，係最勁嘅國貨佬！

華晨（０１１１４）同長汽（０２３３３）升逾１巴仙，前者報８﹒６４銀，後者報５﹒５９銀

。比亞迪（０１２１１）升逾１％巴仙，報４７﹒１５銀。龍頭吉利（００１７５）就微跌半巴

仙，報１３﹒３６銀。

隔晚油價都輕微造好，但今日就略見回吐，炒油班大孖沙似乎又預備轉倉，連帶今日「三桶

油」都受到沽壓，中海油（００８８３）跪低近１巴仙，報１３﹒３６銀。中石油

（００８５７）同中石化（００３８６）跌近１巴仙，報４﹒３１銀同報５﹒３１銀。另外，中

石化煉化（０２３８６）回吐近３巴仙，報６﹒６２銀。聯合能源（００４６７）潛逾１巴仙，

報１﹒５３銀。



＊大市趨波動黃金需求湧，基建佬襟撈水泥續走高＊



魚缸結束兩日升市，今日大部分時間都係跌市，加上Ａ場回吐，資金流返入黃金避險，刺激

現貨金今早急升近１巴仙，重返１４２５美金水平。申萬證券發表報告，上調今年黃金價格到

１５００至１６００美金。黃金股再度落鑊炒起，招金（０１８１８）揚逾１巴仙，報８﹒７５

銀；紫金（０２８９９）踢高近１巴仙，報３﹒１７銀；神州黃金（０２０９９）漲近半巴仙，

報１０﹒０６銀；山東黃金（０１７８７）無升跌，報２０﹒８銀。

近日水泥佬表現醒神，今日喺Ａ場水泥佬帶動之下，Ｈ股都繼續有追捧。西部水泥

（０２２３３）五連升，重上２５０天線（１﹒１７７銀），收市鏟高逾４巴仙，報１﹒２銀，

創逾３個月新高；潤泥（０１３１３）抽高近１巴仙，報７﹒５７銀；金隅（０２００９）漲近

１巴仙，報２﹒５１銀。其他建材股方面，祖國聯塑（０２１２８）獲大摩首予增持評級，「他

屐」睇７﹒５銀，今日飆近８巴仙，報６﹒２８銀；神州建材（０３３２３）升近１巴仙，報

６﹒８５銀。



＊禁令無意解相關股急賣，中興最受累缸友勿高追＊



習特會聽日就會舉行，之前就有傳習大大向花旗提出三大要求，以作為貿易談判重開嘅條件

，其中當然要求花旗國解禁華為啦！不過，今日就有外媒話由於花旗覺得神州喺咁多年都攞唔少

著數啦，所以就無意ＳＡＹ ＹＥＳ囉，搞到今日一眾手機設備佬同５Ｇ佬喊曬口。

細隻啲嘅手機設備佬畀缸友掟貨，其中，高偉電子（０１４１５）同丘鈦（０１４７８）齊

齊唔見近３巴仙，分別報１﹒４銀同５﹒９５銀；通達（００６９８）就跌近２巴仙，報０﹒６

銀；華顯光電（００３３４）就唔見逾３巴仙，報０﹒５９銀；富智康（０２０３８）跌逾２巴

仙，報０﹒８７銀；鏡頭一哥舜宇（０２３８２）就軟１巴仙，報８０﹒７銀。

５Ｇ佬方面，食過花旗禁令嘅中興（００７６３）今日再引起「孖屐」焦慮，全日唔見近逾

２巴仙，報２２﹒５５銀；鋪網嘅中通服（００５５２）同街坊京信通信（０２３４２）都齊齊

走低近３巴仙，分別報６﹒０６銀同１﹒７４銀；鐵塔（００７８８）就表現呆滯跌逾１巴仙，

報２﹒０５銀。三日連假愉快，請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

