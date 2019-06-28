《真知灼見－溫灼培》日央行出口術嘗試推低日圓

《真知灼見》面對日圓一直走強，日本出口表現又強差人意，事件觸動了日本央行神經。周

四（２７日）日本央行副行長若田部昌澄警告，因出口轉弱損害經濟，該行隨時準備進一步推寬

鬆貨幣政策。有關言論當然不利於日圓。另邊廂，早於周二晚（２５日），聯儲局主席鮑威爾便

揚言該局在制定貨幣政策決定時，是不會受到短期政治或市場壓力等因素影響。此話被市場視之

為，鮑威爾要告訴市場，聯儲局是不會因特朗普的要求，或在市場壓力下減息。隨市場對聯儲局

今年大幅減息預期降，在美日息差料會繼續保持一定距離一段較長時間，加上日央行上述利淡日

圓言論，這數天日圓匯價明顯轉弱，並一度重上１０８兌１美元水平。現關注本周六（２９日）

中美元首談判結果。如中美磨擦能有所緩和，不排除日圓在其資金避難所角色減退下，會使其匯

率水平進一步轉弱。但技術上料日圓跌破１０９兌１美元的機會不大。



始終有幾點必須明白，聯儲局今年內相信仍有很大機會減息。減幅未必大，但減息機會是存

在。當美日息差有機會收窄，這可有助日圓走強。另外，英國「脫歐」帶來的不穩定因素仍是揮

之不去，而相信中美貿易磨擦也不易全面化解，這會使具避險功能的日圓繼續得支持。當然也不

要忘記，美日貿易仍在談判中，這期間日圓很難太弱，否則美國或會有異議。最後，大家也不能

對中東的局勢，尤其是美國與伊朗的情況掉以輕心。如中東出現亂局，日圓料將再能發揮其資金

避難所角色而上升。維持日圓技術上升目標１０５兌１美元，即約７﹒４５港元。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

