【貿易開戰】習特會最後部署，６專家看好短線港股，考慮中資股

舉世矚目的習特會明日（２９日）召開，６大外資專家均相信中美將暫緩加徵新關稅，憧憬

短線再利好投資氣氛，港股勢上試２８９００點小裂口，但認為現價加倉如同「賭大小」，宜等

市況回調再收集。



＊中長線後市，看兩國幣策取態＊



綜合瑞信、德銀財管、瑞銀、貝萊德、高盛資管及安聯投資等券商及基金界分析，中美領導

人可望達成初步貿易共識，今年底前有實際協議出台。港股中長線走勢則取決於內地人民銀行及

美國聯儲局的貨幣政策取態，考慮到「放水」路徑未明，建議投資圍繞內地國策及刺激消費概念

，包括內險、基建、必需消費及家電股。

全球資產管理「一哥」貝萊德投資日前發表報告，稱中美貿易談判大致朝著正確方向前進，

加上美國聯儲局對貨幣政策的鴿派取向及美元升勢放慢，造就亞洲的風險資產反彈。即使中美關

係出現最壞情況，亦相信內地有應對政策工具選項維持經濟增長。

瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘稱，在基本情況下，明日習特會將落實部分貿易協議，包

括雙方短期內不再加徵新關稅，甚至有條件地逐步撤銷關稅，而恆指下半年將會橫行２７０００

點至２８０００點，低於昨日（２７日）收市位。他表示，港股已反映大部分中美能夠和談的因

素，故即使雙方有好消息公布，利好作用僅屬短暫。



＊倘貿談順利，資金勢換馬中資股＊



中美關係自５月初後明顯惡化，以致資金從增長股流入防守股及債市避險。邵志銘認為，若

中美關係轉為明朗，防守股的資金將陸續換馬至中資股，繼而帶動Ｈ股跑贏港股，看好受惠於內

地放寬樓市政策的內房股，以及受惠於５Ｇ商用牌照出台的電訊股。

德銀財富管理環球首席投資總監Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ Ｎｏｌｔｉｎｇ同意，中美將於

Ｇ２０峰會過後重啟貿易談判，明日習特會的討論重點在於知識產權保護、國企補貼及農產品生

產。他提醒，內地今年首４個月的工業企業利潤按年回落３﹒４％，較去年全年的１０﹒３％增

長遜色，很大程度上反映內地的營商環境充滿挑戰，盈利增長放緩的壓力加劇，相信中資股下半

年走勢會較上半年波動。《香港經濟日報》

