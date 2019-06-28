觀望「習特會」成果，港股收跌７８點報２８５４２，失守百天線



《經濟通通訊社２８日專訊》Ｇ２０峰會於今日正式開幕，市場關注明日的「習特會」會否

為兩國貿易爭端改善帶來突破，港股今日走勢主要以窄幅上落為主。港股昨日急升約４００點後

，今早窄幅高開１１點，但已是全日最大升幅，高見２８６３２點。雖然部分內銀股有資金追捧

，但重磅股普遍受壓下，港股午後最多跌２０４點，低見２８４１６點，最終全日跌幅收窄至

７８點或０﹒２８％，報２８５４２點，失守百天線（２８５７８點）。主板成交僅

７１７﹒８３億元，較昨日減少８﹒４８％。

國企指數收報１０８８１點，跌１５點或０﹒１４％。

Ａ股同樣受市場觀望「習特會」成果所影響，滬指報２９７８點，跌１７點或０﹒６％。深

成指報９１７８點，挫６１點或０﹒６６％。兩市全日成交４１５５億人幣，按日大減

１２﹒７％。



＊中海外最佳藍籌，建行下周二除淨受捧＊



最新統計數據顯示，相比５月，６月北京二手房市場活躍度繼續回落。截至６月２５日，６

月北京全市二手住宅網簽９２２９套，環比下降９﹒７７％，同比下降２３﹒７７％。內房股今

日個別發展，中海外（００６８８）逆市升２﹒４９％，報２８﹒８０元，為表現最佳藍籌。潤

地（０１１０９）軟０﹒８６％，報３４﹒４元。碧桂園（０２００７）窄幅升０﹒１７％，報

１１﹒８８元。萬科（０２２０２）漲０﹒８６％，報２９﹒３元。恆大（０３３３３）無升跌

，報２１﹒９０元。融創（０１９１８）跌０﹒２６％，報３８﹒５元。

內銀股個別發展，建行（００９３９）下周二（２日）除淨，每股派末期息３０﹒６分人幣

，全日漲０﹒７５％，報６﹒７３元。農行（０１２８８）無升跌，報３﹒２７元。工行

（０１３９８）升０﹒３５％，報５﹒７０元。中行（０３９８８）走高０﹒３％，報

３﹒３０元。招行（０３９６８）跌１﹒１４％，報３８﹒９５元。民行（０１９８８）挫

０﹒７３％，報５﹒４１元。

內險股方面，平保（０２３１８）軟０﹒２７％，報９３﹒８元。國壽（０２６２８）跌

０﹒３１％，報１９﹒２４元。太平（００９６６）走低０﹒９５％，報２０﹒９元。新華保險

（０１３３６）下滑０﹒９１％，報３８元。財險（０２３２８）升１﹒２％，報８﹒４３元。

太保（０２６０１）軟０﹒６５％，報３０﹒５５元。



＊旺旺萬洲領跌藍籌，廣汽為最佳國指股＊



重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒３８％，報６４﹒８元。港交所（００３８８）軟

０﹒４３％，報２７５﹒８元。騰訊（００７００）窄幅跌０﹒０６％，報３５２﹒６元。中移

動（００９４１）走低０﹒３５％，報７１﹒１５元。友邦（０１２９９）窄幅升０﹒０６％，

報８４﹒２５元。

內需股走勢兩極，旺旺（００１５１）挫３﹒２％，報６﹒３５元。萬洲（００２８８）跌

元。康師傅（００３２２）挫２﹒１％，報１３﹒０４元。維他奶（００３４５）漲

２﹒０４％，報３７﹒５５元。青啤（００１６８）走低１﹒２９％，報４９﹒７５元。潤啤

（００２９１）揚０﹒５４％，報３７﹒１元。蒙牛（０２３１９）跌０﹒８２％，報

３０﹒２５元。

汽車股則普遍造好，廣汽（０２２３８）獲摩通增持６９３萬股，佔已發行股本約

０﹒２２％，每股作價７﹒８２２８元，涉資５４２１萬元。廣汽全日漲２﹒４６％，報

８﹒３４元，為表現最好國指股。長汽（０２３３３）升１﹒４５％，報５﹒５９元。比亞迪（

０１２１１）走高１﹒０７％，報４７﹒１５元。華晨（０１１１４）揚１﹒１７％，報

８﹒６４元。吉利（００１７５）軟０﹒４５％，報１３﹒３６元。

中煙（０６０５５）逆市飆１８﹒７６％，報１３﹒０４元，高招股價４﹒８８元約

１﹒６７倍。創世紀（０１８４９）本周三（２６日）掛牌後持續受壓，今日急跌

１６﹒４７％，報０﹒３５５元，為全日最低位，較招股價０﹒６５元低４５﹒４％。（ｔｔ）

