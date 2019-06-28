  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/06/2019 12:47

【移交逃犯】鄉議局：支持林鄭繼續執政，暫緩修例表現大智大勇

　　《經濟通通訊社２８日專訊》新界鄉議局主席劉業強出席鄉議局慶祝回歸酒會致辭時表示，
他及鄉議局肯定特首林鄭月娥和政府過去兩年的施政，並支持林鄭月娥繼續執政。
　　劉業強稱讚林鄭月娥宣布暫緩修例是「大智大勇」的表現。他指，政府提出修例的初心良好
，只是政府未能及時充分參考各界意見。他認為，只要政府能順應民意，新界社會願意全力配合
和協助特區政府。（ｈｍ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS28/06/2019
【FOCUS】中港樓按市場現暗湧 香江慎防金融大鱷狙擊
生財有道28/06/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：觀望習特會持貨者宜減持
專訪28/06/2019
【駐滬專訪】中國遊客漸趨體驗式自由行 日本旅遊平台尋商機
中國故事28/06/2019
【京城近觀】傳統健身房陷困境 互聯網新型健身房尋出路
國際動態28/06/2019
民主黨總統參選人辯論 特朗普喊悶
中國故事27/06/2019
【華為之道三之三】中美之爭根本在科教 賺超額利潤必投基礎研究
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞 香港港麗酒店 Lillet French Chic Summer下午茶

【DIVA Channel Fans 獨家優先睇】 Calzedonia & Intimissimi FW19 Fashion Preview及送$500現金禮券

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金