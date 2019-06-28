【移交逃犯】鄉議局：支持林鄭繼續執政，暫緩修例表現大智大勇

《經濟通通訊社２８日專訊》新界鄉議局主席劉業強出席鄉議局慶祝回歸酒會致辭時表示，

他及鄉議局肯定特首林鄭月娥和政府過去兩年的施政，並支持林鄭月娥繼續執政。

劉業強稱讚林鄭月娥宣布暫緩修例是「大智大勇」的表現。他指，政府提出修例的初心良好

，只是政府未能及時充分參考各界意見。他認為，只要政府能順應民意，新界社會願意全力配合

和協助特區政府。（ｈｍ）（ｚｚ）

