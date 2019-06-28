《品中資－羅國森》還有理由買內銀股嗎？

《品中資》星期二的時候，突然聽到一個頗為震撼的消息，不是「習特會」有甚麼變卦，而

是美國《華盛頓郵報》報道，有３間內地銀行涉嫌違反美國對北韓的制裁，仍然跟北韓做生意，

而遭調查時又拒絕遵守傳票，接受進一步問話。



該３間內地銀行包括招商銀行（０３９６８）（下稱招行）、交通銀行（０３３２８）

（下稱交行）和沒有在港上市的浦發銀行。



報道形容，該３間銀行的最終後果有可能等同被判「金融死刑（Ｆｉｎａｎｃｉａｌ

Ｄｅａｔｈ Ｐｅｎａｌｔｙ），因為她們有機會被禁止進行美元結算，簡單來說就是不能從事

國際業務。



當日在港上市的招行，股價急跌７﹒７％，最多的時候曾經跌逾一成，而交行也跌近６％。

當然，招行是禍不單行的，因為同日爆出，招行旗下的金融平台有一隻理財產品未能償付，導致

招行的股價跌得特別厲害。



不過，３間銀行都否認涉及北韓的制裁，而美國當局到目前為止，也沒有任何行動。但此事

馬上令我想起中興（００７６３）事件，以及將之與中美的貿易糾紛連在一起。難道中美的角力

，已經由科技領域，延伸到金融領域？



再者，這時傳出這些消息，對明日（２９日）即將舉行的第二次「習特會」有沒有影響呢？

難道美國正在累積籌碼？真的令人感到困惑。



幸好，經過上日急跌之後，在港上市的招行和交行，股價隨著大市向好而回升，招行的升幅

更加接近２％。



＊兩年沒有品評內銀股＊



這宗事件也令我突然對內銀股關注起來。我翻看我在本欄的文章，原來我已經接近兩年沒有

品評過內銀股。為甚麼會這樣？因為我對內銀股的興趣已大減，甚至沒有沾手任何內銀股。



有趣的是，我最近寫的兩篇內銀股品評（已經是２０１７年９月），一篇的標題是《內銀股

棄不足惜？》，另一篇就是《捨四大內銀只吼招行》，即是今次傳聞中的主角之一。



我當時已交代了我對內銀股的反思。到目前為止，四大內銀仍然是本港上市公司之中最賺錢

的幾家公司之一。而且，銀行是「百業之母」，中國又是發展中國家，在經濟起飛的時候，銀行

扮演重要角色，因為可以推動經濟發展！



但過去幾年，內地經濟增長已經放慢，內銀股的業績也停滯不前，那就是，內銀股同樣進入

低增長期。更甚的是，內銀愈做生意，資產質素有機會愈差。



餘下來，買內銀股的唯一理由就是收息，因為內銀仍然很賺錢，只要她們能夠頂住不倒退，

不蝕錢，她們還有很強的派息能力！只不過，經過２０１７年的回升，內銀股的息率，普遍已經

跌至５％以下（又要扣一成股息稅），所以，當時連這一點吸引力也失去了。



＊招行半年升三成七＊



我當時決定連四大內銀也拼棄，唯一令我有點興趣的就是股份制銀行中的招行，因為招行的

定位清晰，增長動力最強。事實上，我的觀點是對的。今年以來，內銀股之中，表現最好的就是

招行。到昨日為止，招行半年以來，股價升了三成七，冠絕所有內銀。



四大內銀年初至今的升幅都只有單位數，包括建設銀行（００９３９）的３﹒４％；工商銀

行（０１３９８）的７％；中國銀行（０３９８８）的３﹒８％；以及農業銀行（０１２８８）

的１﹒１％。



至於事件的另一主角，同屬股份制銀行的交行，年初至今只不過升了３﹒６％；另一隻股份

制銀行中信銀行（００９９８）的表現更差，年初至今微跌０﹒１％。



恆生指數年初至今升了一成，而國企指數則升了７﹒６％。換句話說，大部分內銀股其實都

跑輸大市，唯獨招行一枝獨秀。



不過，這宗事件到底有沒有影響招行的業務前景，這一刻仍然未夠資料判斷，但如果中美的

角力，真的伸展到金融領域，則我更沒有理由去買內銀股了。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

