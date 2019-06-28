《鍾之日記》五窮六不絕，中港齊攀高

《鍾之日記》６月２８日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



五窮六不絕，盡管外圍風高浪急，中港魚缸在經歷５月分別全月累跌５﹒８％及９％後，６

月發奮向上，滬綜指全月累升２﹒７７％，恆指全月累升６％。上半年計，恆指升逾１０％，跑

輸了滬綜指的１９﹒４％升幅。

市場屏息等待國家主席習近平與美國總統特朗普明日（２９日）上午在大阪舉行的會面，這

將關乎中美貿戰的下一輪角力。在今早Ｇ２０峰會各國領袖拍攝大合照期間，習近平與特朗普握

手短暫交談。特朗普其後表示，期待明日與習近平的會面富成效，又稱結果會是對兩國都非常好

的。對有指特朗普已經向習近平承諾６個月關稅暫緩期，特朗普回應，沒有。

習近平今日在Ｇ２０峰會上發表題為「攜手共進，合力打造高品質世界經濟」的演講，宣布

５項重大開放措施，包括發進一步擴大農業、採礦業、製造業、服務業開放；新設６個自由貿易

試驗區；全面取消外資準入負面清單之外的限制；進一步降低關稅水準等。



＊觀望氣氛濃，成交縮水＊



市場觀望氣氛濃，香江魚缸今日走勢主要以窄幅上落為主。港股昨日急升約４００點後，今

早窄幅高開１１點，但已是全日最大升幅。雖然部分內銀股有資金追捧，但重磅股普遍受壓下，

港股午後最多跌２０４點，低見２８４１６點，最終全日跌幅收窄至７８點或０﹒２８％，報

２８５４２點，失守百天線（２８５７８點）。主板成交僅７１７﹒８３億元，較昨日減少

８﹒４８％。

滬綜指全日收跌０﹒８％，報２９７８﹒８８點。兩市成交４１５５億元人民幣，按日大減

１２﹒７％。七一假期前，滬股通、深股通今日已暫停交易，北向資金於６月累計淨流入４２６

億元人幣，結束連續兩個月淨流出，並創２０１９年２月以來新高，上半年累計淨流入９６３﹒

７億人幣。



＊華為料成習特會焦點之一，美方勢難服軟＊



外媒昨日揭露，華為多名員工在過去十年曾與中國解放軍多個機關合作，進行最少１０項研

究，內容涵括人工智能和無線電通信領域，華為員工另外亦曾與中央軍事委員會及國防科學技術

大學合作。其實華為和中國軍政界的關係一直撲朔迷離，華為董事長任正非曾經在中國解放軍服

役１４年，退役後才成立華為，其第一任妻子孟軍是前四川省副省長孟東波之女。

華為首席法務官宋柳平昨日回應報道時表示，華為是從事民用通信系統的公司，不為軍方提

供產品或研究。國防部新聞發言人亦表示，華為是一家自主發展的民營企業，沒有軍方背景。

華為被美國實施制裁，其中一個最大指控是其被指為中國政府做事，例如私下和伊朗企業做

生意。有指中國其中一個休戰條件是美國停止制裁華為，但外電引述美國高官指，相信美方不會

同意。

手機零件股方面，富智康（０２０３８）跌２﹒３％，舜宇光學（０２３８２）今日軟

０﹒７％，比亞迪電子（００２８５）跌０﹒７％，瑞聲科技（０２０１８）升０﹒２％。



＊國內再吹奏稀土戰，中國稀土提前炒＊



稀土資源已成為中美貿戰下，中國手握的王牌之一。據內媒報道，江西省有關部門正積極研

究出台促進江西省稀土產業高質量發展意見，江西將支持南方稀土集團提升資源的掌握力，牢牢

掌握資源的主動權和話語權。最巧合的是，這則報道剛好在習特會的前夕發出，令中國實施稀土

戰的傳聞愈來愈受關注。

若習特會談不攏，特朗普早已預言會繼續加徵關稅，屆時中國可能便真的要打出這張王牌。

市場對此預期兩極，有意見指中國擁有頂尖的開採及提煉技術，且開採稀土對生態環境破壞大，

西方國家難以動工，會導致美國稀土供應亮紅燈，但亦有意見指，稀土並非工業必需品，而且亦

非在集中掌握在中國手上，再加上美國有充足的稀土儲備，短時間內不會對美產生影響。

早前因稀土戰傳聞炒上天的中國稀土（００７６９），今日價升５﹒７％，報０﹒５６元。





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