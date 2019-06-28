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28/06/2019 08:56

【科創板】瀾起科技今起招股，７月８日網上申購

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》上交所披露瀾起科技的科創板上市招股意
向書、上市發行安排及初步詢價公告。至此，科創板已有華興源創、睿創微納、天准科技、杭可
科技、瀾起科技等５家公司進入發行程序。
　　瀾起科技此次發行股票代碼為６８８００８，網上申購代碼為７８７００８，初步詢價時間
為７月３日，申購時間為７月８日。
　　公司本次擬募集資金２３億元人民幣，投向新一代內存接口芯片研發及產業化項目、津逮服
務器ＣＰＵ及其平台技術升級項目、人工智能芯片研發項目。

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