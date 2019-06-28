《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》中證監昨日發文稱，已同意中國通號
（０３９６９）於科創板首次公開發行股票註冊。至此，中國通號成為第六家獲准科創板ＩＰＯ
註冊的企業。
上交所科創板股票上市委員會第１１次審議會議亦於同日召開，審議通過航天宏圖和柏楚電
子首發上市申請。
其中，航天宏圖是遙感和北斗導航衛星應用服務商。柏楚電子是一家從事激光切割控制系統
的研發、生產和銷售的高新技術企業和重點軟件企業。
28/06/2019 08:56
【科創板】中國通號獲准註冊，航天宏圖和柏楚電子過會
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》中證監昨日發文稱，已同意中國通號
（０３９６９）於科創板首次公開發行股票註冊。至此，中國通號成為第六家獲准科創板ＩＰＯ
註冊的企業。
上交所科創板股票上市委員會第１１次審議會議亦於同日召開，審議通過航天宏圖和柏楚電
子首發上市申請。
其中，航天宏圖是遙感和北斗導航衛星應用服務商。柏楚電子是一家從事激光切割控制系統
的研發、生產和銷售的高新技術企業和重點軟件企業。
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