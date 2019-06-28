【科創板】中國通號獲准註冊，航天宏圖和柏楚電子過會

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２８日上海專電》中證監昨日發文稱，已同意中國通號

（０３９６９）於科創板首次公開發行股票註冊。至此，中國通號成為第六家獲准科創板ＩＰＯ

註冊的企業。

上交所科創板股票上市委員會第１１次審議會議亦於同日召開，審議通過航天宏圖和柏楚電

子首發上市申請。

其中，航天宏圖是遙感和北斗導航衛星應用服務商。柏楚電子是一家從事激光切割控制系統

的研發、生產和銷售的高新技術企業和重點軟件企業。

