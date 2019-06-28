  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/06/2019 08:51

【駐京專電】人行：穩健貨幣政策要鬆緊適度，把好貨幣供給總閘門

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》人行貨幣政策委員會近日召開二季度例會
指出，穩健的貨幣政策要鬆緊適度，把好貨幣供給總閘門，不搞「大水漫灌」，保持廣義貨幣
Ｍ２和社會融資規模增速與國內生產總值名義增速相匹配。
　　會議強調要進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期。綜合運用多種貨幣
政策工具，保持流動性合理充裕。深化利率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基
本穩定。把握好處置風險的力度和節奏，穩定市場預期，守住不發生系統性金融風險的底線。　
　　要繼續密切關注國際國內經濟金融形勢的深刻變化，增強憂患意識，保持戰略定力，創新和
完善宏觀調控，適時適度實施逆周期調節，加強宏觀政策協調。
　
＊人民幣匯率總體穩定，經濟增長保持韌性＊
　
　　會議認為，當前中國經濟呈現健康發展，經濟增長保持韌性，增長動力加快轉換。人民幣匯
率總體穩定，應對外部衝擊的能力增強。穩健的貨幣政策體現了逆周期調節的要求，宏觀槓桿率
高速增長勢頭得到初步遏制，金融風險防控穩妥果斷推進，金融服務實體經濟的質量和效率逐步
提升。
　　國內經濟金融領域的結構調整出現積極變化，但仍存在一些深層次問題和突出矛盾，國際經
濟金融形勢錯綜複雜，外部不確定不穩定因素增多。要繼續密切關注國際國內經濟金融形勢的深
刻變化，增強憂患意識，保持戰略定力，創新和完善宏觀調控。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態28/06/2019
民主黨總統參選人辯論 特朗普喊悶
中國故事27/06/2019
【華為之道三之三】中美之爭根本在科教 賺超額利潤必投基礎研究
FOCUS27/06/2019
【FOCUS】小心香港陷「失治」時代
中國故事27/06/2019
【華為之道三之三】一文睇晒任正非論教育、中美、科技
生財有道27/06/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：體品股不宜高追
中國故事27/06/2019
地方白酒龍頭 古井貢酒甘香味醇
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞 香港港麗酒店 Lillet French Chic Summer下午茶

【DIVA Channel Fans 獨家優先睇】 Calzedonia & Intimissimi FW19 Fashion Preview及送$500現金禮券

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金