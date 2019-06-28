【駐京專電】人行：穩健貨幣政策要鬆緊適度，把好貨幣供給總閘門

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》人行貨幣政策委員會近日召開二季度例會

指出，穩健的貨幣政策要鬆緊適度，把好貨幣供給總閘門，不搞「大水漫灌」，保持廣義貨幣

Ｍ２和社會融資規模增速與國內生產總值名義增速相匹配。

會議強調要進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期。綜合運用多種貨幣

政策工具，保持流動性合理充裕。深化利率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基

本穩定。把握好處置風險的力度和節奏，穩定市場預期，守住不發生系統性金融風險的底線。

要繼續密切關注國際國內經濟金融形勢的深刻變化，增強憂患意識，保持戰略定力，創新和

完善宏觀調控，適時適度實施逆周期調節，加強宏觀政策協調。



＊人民幣匯率總體穩定，經濟增長保持韌性＊



會議認為，當前中國經濟呈現健康發展，經濟增長保持韌性，增長動力加快轉換。人民幣匯

率總體穩定，應對外部衝擊的能力增強。穩健的貨幣政策體現了逆周期調節的要求，宏觀槓桿率

高速增長勢頭得到初步遏制，金融風險防控穩妥果斷推進，金融服務實體經濟的質量和效率逐步

提升。

國內經濟金融領域的結構調整出現積極變化，但仍存在一些深層次問題和突出矛盾，國際經

濟金融形勢錯綜複雜，外部不確定不穩定因素增多。要繼續密切關注國際國內經濟金融形勢的深

刻變化，增強憂患意識，保持戰略定力，創新和完善宏觀調控。

