《經濟通通訊社２８日專訊》二十國集團（Ｇ２０）峰會今明兩日於日本大阪舉行，今早各
國領袖拍攝大合照期間，中國國家主席習近平與美國總統特朗普握手短暫交談。
「習特會」將於明日上午（２９日）本港時間１０時３０分舉行，市場關注中美貿易爭端、
華為和南海等其他重要問題。
中國外交部非洲司司長戴兵表示，習近平在峰會前與非洲領導人會晤時譴責保護主義和「霸
凌行徑」。習近平稱，任何把自身利益放在首位並破壞他人利益的企圖都不得人心。（ｃａ）
28/06/2019 11:52
【Ｇ２０】各國領袖大合照，習近平與特朗普握手短暫交談
《經濟通通訊社２８日專訊》二十國集團（Ｇ２０）峰會今明兩日於日本大阪舉行，今早各
國領袖拍攝大合照期間，中國國家主席習近平與美國總統特朗普握手短暫交談。
「習特會」將於明日上午（２９日）本港時間１０時３０分舉行，市場關注中美貿易爭端、
華為和南海等其他重要問題。
中國外交部非洲司司長戴兵表示，習近平在峰會前與非洲領導人會晤時譴責保護主義和「霸
凌行徑」。習近平稱，任何把自身利益放在首位並破壞他人利益的企圖都不得人心。（ｃａ）
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