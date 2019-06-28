【聚焦人幣】德國商業銀行：受訪企業對人民幣興趣日益增長

《經濟通通訊社２８日專訊》德國商業銀行與福沙輿論調查所的聯合調查結果表明，受訪企

業對人民幣興趣日益增長。調查數據顯示，在年營業額逾２﹒５億歐元的公司中，三分之二認為

人民幣與自身緊密相關。

其中，４６％的公司正與中國公司以人民幣結算，另有２１％的公司計劃未來１２個月內使

用人民幣作為結算貨幣。在年營業額為２５０萬歐元至１２５０萬歐元的中小企業中，有９％的

公司使用人民幣結算。（ｃａ）

