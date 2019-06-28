《經濟通通訊社２８日專訊》６月最後一個工作日，人民銀行公開市場操作繼續停擺。據內
媒統計，６月份，人行累計開展逆回購操作８２５０億元（人民幣．下同），兩次開展中期借貸
便利（ＭＬＦ）操作共７４００億元，合計投放資金１５６５０億元。
不考慮央行票據互換（ＣＢＳ）操作，對沖當月到期的７９５０億元人行逆回購和
６６３０億元ＭＬＦ之後，實現淨投放１０７０億元，連續第３個月實現淨投放。（ｗｌ）
28/06/2019 10:49
【人行放水】６月公開市場淨投１０７０億元，連續第三個月淨投放
《經濟通通訊社２８日專訊》６月最後一個工作日，人民銀行公開市場操作繼續停擺。據內
媒統計，６月份，人行累計開展逆回購操作８２５０億元（人民幣．下同），兩次開展中期借貸
便利（ＭＬＦ）操作共７４００億元，合計投放資金１５６５０億元。
不考慮央行票據互換（ＣＢＳ）操作，對沖當月到期的７９５０億元人行逆回購和
６６３０億元ＭＬＦ之後，實現淨投放１０７０億元，連續第３個月實現淨投放。（ｗｌ）
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