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即市新聞

28/06/2019 11:22

《股林淘金－林家亨》中集車輛生產線豐富，待Ｇ２０後伺機認購

　　《股林淘金》中集車輛（０１８３９）專注於半掛車及專用車上裝製造和銷售，已連續五年
為全球最大的半掛車製造商，產品銷售至中國、北美和歐洲等４０多個國家。去年收入增長
２４﹒８％至人民幣２４１﹒６８億元，純利為人民幣１２﹒３２億元，上升２１﹒９％，各業
務維持穩定增長。
　
　　集團運用「全球營運化」優勢，過去收購多個知名品牌，在收購ＳＤＣＴｒａｉｌｅｒｓ及
ＬＡＧ　Ｔｒａｉｌｅｒｓ後，透過跨界設計和技術，製造出符合當地標準的車輛，現時集團於
歐洲業務實現穩健增長。另外，為了降低產品的物流和運輸成本，集團在海外多個地區建設加工
工廠，工廠運用自動化，提高生產力和成本效益，並減少中美貿易關稅帶來的影響。
　
　　去年銷售車輛佔了其總收入約９２﹒３％，該業務收入增長２６﹒５％至人民幣
２２２﹒９６億元。過去數年得益於中國及印度經濟積極發展，建造活動的不斷增長帶動各種半
掛車及上裝產品銷售，中國城市化進程加快，基礎設施和房地產持續開發均需要出動半掛車，預
計集團業務長遠可受惠。
　
　　集團過去經營穩定，銷售逐年上升，上市計劃集資主要用於開設新的半掛車產品或裝配工廠
，進一步擴充產能。雖然集團已於北美設廠，但當地產能一時之間難以滿足當地需求，關稅的提
升對集團業務收入無可避免產生影響，投資者可待Ｇ２０會議後，視情況而以現金認購，止蝕宜
設於買入價之下的５％。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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