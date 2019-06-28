《經濟通通訊社２８日專訊》北上投資Ａ股的的滬股通、深股通今日暫停交易，南下港股通
仍開通。
下周一（７月１日）為七一回歸假期，港股休市，滬港通、深港通將於７月２日重開。
（ｃｔ）
28/06/2019 08:11
北上投資Ａ股的滬股通、深股通今暫停交易，港股通仍開通
《經濟通通訊社２８日專訊》北上投資Ａ股的的滬股通、深股通今日暫停交易，南下港股通
仍開通。
下周一（７月１日）為七一回歸假期，港股休市，滬港通、深港通將於７月２日重開。
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