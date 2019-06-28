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28/06/2019 09:19

【人行收水】人行連續第五日不開展逆回購，全周零投放零回籠

　　《經濟通通訊社２８日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作，單日零投放零回籠。此為人行連續第五日不開展逆回購操作。
　　人行全周均無開展逆回購操作，市場零投放零回籠，僅進行２５億元人民幣一年期央行票據
互換工具（ＣＢＳ）操作。
　　人行貨幣政策委員會近日召開二季度例會指出，穩健的貨幣政策要鬆緊適度，把好貨幣供給
總閘門，不搞「大水漫灌」，保持廣義貨幣Ｍ２和社會融資規模增速與國內生產總值名義增速相
匹配。（ｗｌ）

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