《經濟通通訊社２８日專訊》外媒昨日揭露，華為多名員工在過去十年曾與中國解放軍多個
機關合作，進行最少１０項研究，內容涵括人工智能和無線電通信領域，報道又指華為員工曾與
中央軍事委員會及國防科學技術大學合作。
華為首席法務官宋柳平昨日回應消息時表示，華為是從事民用通信系統的公司，不為軍方提
供產品或研究。（ｅｙ）
28/06/2019 09:22
【華為風波】華為首席法務官：華為不為軍方提供產品或研究
《經濟通通訊社２８日專訊》外媒昨日揭露，華為多名員工在過去十年曾與中國解放軍多個
機關合作，進行最少１０項研究，內容涵括人工智能和無線電通信領域，報道又指華為員工曾與
中央軍事委員會及國防科學技術大學合作。
華為首席法務官宋柳平昨日回應消息時表示，華為是從事民用通信系統的公司，不為軍方提
供產品或研究。（ｅｙ）
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