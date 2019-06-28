【貿易開戰】柬埔寨中資特區涉助華商逃稅，美國敦促該國關注問題

《經濟通通訊社２８日專訊》早前數家企業被揭發，經由中國控股的柬埔寨西哈努克港經濟

特區出口商品至美國，企圖規避進口關稅，美國政府已對這些企業處以罰款。據外電引述美國大

使館官員指，美國呼籲柬埔寨政府當局密切關注西哈努克港經濟特區的治理和合規問題，美國會

積極調查逃稅問題，並利用所有法律工具，包括民事、刑事處罰等形式，以阻止所有違反美國海

關及貿易法的行為。

柬埔寨商務部發言人拒絕就此發表評論，僅重申柬埔寨政府立場指這些指控「毫無根據」，

西哈努克港經濟特區的運作程序是透明的。（ｅｙ）

