【Ｇ２０】保護主義單邊主義蔓延，習近平籲Ｇ２０要堅持改革創新

《經濟通通訊社２８日專訊》中國國家主席習近平２８日在Ｇ２０領導人峰會上發表題為《

攜手共進，合力打造高質量世界經濟》的重要講話，習近平指，保護主義、單邊主義持續蔓延，

貿易和投資爭端加劇，全球產業格局和金融穩定受到衝擊，世界經濟運行風險和不確定性顯著上

升，國際投資者信心明顯不足。

習近平稱，二十國集團是國際經濟合作主要論壇。作為世界主要經濟體領導人，有責任在關

鍵時刻為世界經濟和全球治理把準航向，為市場增強信心，給人民帶來希望。他就此提出幾點建

議：第一，堅持改革創新，挖掘增長動力。要提倡國際創新合作，超越疆域局限和人為藩籬，集

全球之智，克共性難題，讓創新成果得以廣泛應用，惠及更多國家和人民。



第二，堅持與時俱進，完善全球治理。二十國集團應該繼續發揮引領作用，加強多邊貿易體

制，對世界貿易組織進行必要改革。改革的目的是與時俱進，使得世界貿易組織能夠更加有效地

踐行其開放市場、促進發展的宗旨。改革的結果應當有利於維護自由貿易和多邊主義，收窄發展

鴻溝。



＊堅持夥伴精神，妥善處理分歧＊



第三，堅持迎難而上，破解發展瓶頸。中國提出共建「一帶一路」倡議，目的就是動員更多

資源，拉緊互聯互通紐帶，釋放增長動力，實現市場對接，讓更多國家和地區融入經濟全球化，

共同走出一條互利共贏的康莊大道。

第四，堅持夥伴精神，妥善處理分歧。二十國集團成員匯聚主要發達經濟體和新興市場經濟

體，經濟總量佔世界近９０％。各國處在不同發展階段，在一些問題上存在利益差異和觀點分歧

很正常。關鍵是要弘揚夥伴精神，本著相互尊重、相互信任態度，平等協商、求同存異、管控分

歧、擴大共識。大國之間如果能做到這一點，不僅符合自身利益，也有利於世界和平與發展。（

ｃａ）

